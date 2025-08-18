Iga Swiatek bereikte zondag de finale van de Cincinnati Open door Elena Rybakina te verslaan. De Poolse was na afloop gelukkig, maar ze vroeg de cameraman even om haar niet te filmen toen ze haar kleding uit moest doen.

Swiatek had het in haar eerste set lastig tegen Rybakina. De Kazachse topspeelster begon ijzersterk en wist de Poolse Swiatek te breken in de eerste set. Ze bleef echter rustig en brak Rybakina zelf weer terug in de eerste set. Met 7-5 schreef Swiatek de eerste set op haar naam, waarna ze moe maar voldaan richting haar bankje vertrok voor een korte pauze. Bij het bankje werd ze gefilmd, maar daar was ze niet van gediend.

Swiatek wilde na de eerste set even van shirt wisselen. Een gebruikelijk iets wat tennissers vaak doen tussen de sets door. De camera wilde echter de emoties van Swiatek vastleggen nadat ze met moeite de eerste set wist te winnen. De Poolse had daar echter geen zin in en ze verzocht de camera om te stoppen met filmen zodat zij zich even om kon kleden. De cameraman honoreerde dit verzoek direct en Swiatek kon rustig omkleden en de halve finale met 2-0 in sets winnen.

Voorbereiding op US Open

Swiatek speelt dinsdagnacht om 00:00 uur de finale van de Cincinnati Open tegen Jasmine Paolini. Of ze nu wint of niet, de Poolse gaat in ieder geval goed voorbereid naar de US Open. Op dat toernooi is ze een van de favorieten om een nieuwe Grand Slam-zege aan haar palmares toe te voegen. Swiatek won het toernooi in New York al eens in 2022. Eerder schreef ze Wimbledon al op haar naam en Roland Garros won de Poolse maar liefst vier keer.

Op de US Open gaat ze eerst nog meedoen aan het gemixte dubbeltoernooi. Swiatek vormt een duo met de Noorse Casper Ruud, de huidige nummer twaalf van de mannelijke ATP-rankings. In de eerste ronde treft het duo Madison Keys en Francis Tiafoe.

