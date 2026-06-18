Een aantal toptennissters heeft deze week niet kunnen genieten van een welverdiende nachtrust tijden het WTA-toernooi in Berlijn. Er waren namelijk problemen in het hotel waar onder anderen Eva Lys en Coco Gauff verbleven. Zij moest 's nachts opeens uit bed.

"Een angstige nacht voor de tennissters in Berlijn", schrijft Duitse krant Bild, dat meer over de situatie weet. De beste tennissters van de wereld verblijven tijdens het toernooi in het Waldorf Astoria. "Iedereen moest uit bed."

Alarm

Daar werden de ze opgeschrikt in de nacht van dinsdag op woensdag. Rond 3.45 uur ging er namelijk een alarm af. De brandweer rukte uit en speelsters als Eva Lys, Coco Gauff en Alexandra Eale stonden plots op straat. Serena Williams en haar kinderen Olympia (8) and Adira River (2) moesten ook buiten wachten tot de situatie gecontroleerd was. Dat duurde zo'n 45 minuten.

Het hotel werd geëvacueerd, maar al snel was het gevaar geweken. Volgens Bild was het vals alarm. "Er was geen enkel moment gevaar. Het was een technisch alarm", liet een woordvoerder van het hotel weten. Het is onduidelijk waardoor de sirene precies afging.

Lys, Gauff en Eala konden uiteindelijk wel de lol van de situatie inzien, toen bleek dat er niets ernstigs aan de hand was. Zij poseerden nog even voor een foto bij de brandweerwagen in de straat.

Berlin Open

De onderbreking van de nachtrust zou wel invloed gehad kunnen hebben op het toernooiverloop. Gauff speelde woensdag tegen Paula Badosa en verloor in drie sets. Het werd 6-1, 3-6, 2-6. Eala wist wel de volgende ronde te bereiken. Zij won met 7-5, 6-4 van Donna Vekić

De Duitse Lys komt donderdag pas weer in actie op haar thuistoernooi en heeft dus nog even kunnen bijkomen van het incident. Zij neemt het in de achtste finale op tegen Elina Svitolina.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover