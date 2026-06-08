De zege van Alexander Zverev op Roland Garros heeft enorm veel losgemaakt in de sportwereld. Zo was topvoetballer Thomas Müller door het dolle heen na de overwinning van zijn landgenoot en ook Rafael Nadal besloot Zverev zijn complimenten te geven.

Voor Zverev was het zondag na dertien jaar eindelijk tijd voor het hoogtepunt van zijn carrière. De Duitser speelde de finale van Roland Garros tegen Flavio Cobolli en wist die glansrijk te winnen. In vijf sets trok Zverev aan het langste eind nadat hij de laatste set met 6-1 naar zich toetrok. Na het winnende punt liet de Duitser zich vallen op het Franse gravel en barstte hij in tranen uit. Voor het eerst in zijn loopbaan wist Zverev, na vier eerdere verloren finales, een Grand Slam-toernooi op zijn naam te schrijven.

Thomas Müller

Dat zorgde voor een stortvloed aan positieve berichten voor 'Sascha' Zverev. Zo plaatste voetbalclub Hamburger SV een aantal story's om de Duitser te feliciteren. Zverev werd geboren in de Duitse stad Hamburg. Collega-sporter Müller was pas echt door het dolle heen. De oud-voetballer van Bayern München en huidige speler van Vancouver Whitecaps filmde zichzelf terwijl hij al schreeuwend Zverev feliciteerde. "Kom op, Sascha. Yes", schreeuwde Müller naar zijn telefoon.

Rafael Nadal

De mooiste felicitatie van Zverev kwam echter van Nadal, de veertienvoudig winnaar van het Franse graveltoernooi. 'Gefeliciteerd Alexander Zverev met het winnen van Roland Garros. Dit is echt een verdiende zege na al je harde werk en doorzettingsvermogen. Je hebt heel lang moeten zoeken naar je eerste Grand Slam-titel, maar deze overwinning komt je echt toe! En ook Flavio Cobolli gefeliciteerd met een geweldig toernooi", geeft Nadal ook Zverev zijn opponent in de finale de complimenten.

Ook Zverev zelf was na de finale bijzonder complimenteus richting Cobolli. De Italiaan won nog twee sets in de finale, maar wist de laatste dus niet te winnen. "Vanuit de grond van mijn hart hoop ik dat jij in je loopbaan ook nog met een van deze trofeeën zal staan", loofde Zverev Cobolli.

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