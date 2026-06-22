Titels pakken: dat blijft een speciaal moment in het leven van sporters. De 27-jarige Francisco Cerundolo stond in de finale van het grastoernooi Queens en wilde dat zijn ouders present zouden zijn in Londen. Zij wilden niets liever, maar er was een probleem: de vader van de Argentijn heeft vliegangst.

Cerundolo is de nummer 21 van de ATP-ranking en tot dit weekend had hij vier ATP-titels op zijn naam. De laatste was in februari van dit jaar in Buenos Aires, zodat zijn pa gewoon in de auto naar het stadion kon rijden. Maar naar Engeland per auto gaat natuurlijk niet en een bootreis duurt erg lang. Dus er zat niks anders op: vliegen.

Alejandro Cerundolo

Het is niet zo dat zijn vader, Alejandro Cerundolo, zelden tot nooit heeft gevolgen. Sterker nog: in de jaren 80 en 90 ambieerde de nu 66-jarige Cerundolo senior ook een tenniscarrière. Hij bezocht onder meer Australië en Japan.

Le Nacion schrijft dat hij tijdens de vliegtrips enkele slechte ervaringen had. Zo kon hij lastig omgaan met turbulentie. "Ik heb vluchten meegemaakt waarbij het vliegtuig zo heftig trilde, dat de maskers met zuurstof omlaag kwamen", zei hij. "Mensen gingen bidden. Ze huilden en schreeuwden dat ze niet dood wilden gaan. Het was echt verschrikkelijk."

De finale

Sindsdien weigerde hij in een vliegtuig te stappen. Daardoor heeft hij nog nooit een buitenlandse wedstrijd van zijn tennissende zoon bijgewoond. Tot nu dus. Hij en zijn vrouw María Luz Rodríguez vlogen van Buenos Aires naar Europa. Het was liefst 36 jaar sinds zijn vorige vlucht.

Ze kwamen een beetje te laat aan en misten het begin van de finale. Toen ze eenmaal op hun stoel zaten, stond hun zoon 1-1 in sets tegen Tommy Paul. Uiteindelijk won Cerundolo met 6-7 6-4 6-3. Jawel: op vadersdag.

Roland Garros

Eerder dit jaar had hij zijn zoon beloofd om te komen kijken bij Roland Garros, in Parijs. Maar dat grandslamtoernooi sloeg pa Cerundolo uiteindelijk toch over. Cerundolo had er ook niet echt op gerekend. Pa zegt: "De kinderen geloofden me niet meer, want ik vertelde ze regelmatig dat ik op reis zou gaan, maar dan ging ik toch niet."

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