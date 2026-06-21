De Britse tenniscommentator en voormalig toptennisser John Lloyd heeft de ATP opgeroepen de regels voor Wimbledon te veranderen. Volgens de Brit zouden Grand Slam-wedstrijden voor mannen nieuwe regels moeten krijgen vanwege het drukke programma.

Wimbledon staat weer voor de deur en daar kan niet iedereen bij aanwezig zijn. Onder andere Carlos Alcaraz moet het toernooi, net als Roland Garros, aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed. In het tennis wordt er al jaren geklaagd over de overvolle speelschema's. Volgens Lloyd, in 1977 finalist op de Australian Open, ligt de oplossing in het verminderen van het aantal sets dat de mannen spelen op Grand Slams. Hij stelt dat de best-of-five-regel hen fysiek schaadt.

'Is al jaren zo'

"Naar mijn mening is de kalender verschrikkelijk", liet de voormalig nummer 23 van de wereld weten bij de BBC. "Dat is al jaren zo. Ik vind dat Grand Slams sowieso over drie sets gespeeld zouden moeten worden. Vanaf het begin, of in ieder geval vanaf de kwartfinales. Dat zeg ik al jaren."

"Let op mijn woorden: we gaan steeds meer blessures zien", ging Lloyd verder. "Tenzij er iets verandert. Het zal gebeuren, er zullen meer blessures komen. Bij de vier Grand Slams, die over maximaal vijf sets worden gespeeld, ligt het niet alleen aan het spel zelf, maar ook aan de voorbereiding."

Wimbledon 2026

Wimbledon gaat over een week van start. Op maandag 29 juni is de eerste speeldag van het grastoernooi en er wordt afgesloten op zondag 12 juli. Om een ​​Grand Slam te winnen, moeten spelers zeven wedstrijden spelen.

John Lloyd

De finaleplaats op de Australian Open was voor Lloyd het hoogtepunt van zijn loopbaan. Lloyd bereikte in 1978 plek 23 op de wereldranglijst en gold in 1984 en 1985 als nummer één van het Verenigd Koninkrijk. Ook was hij de echtgenoot van voormalig toptennisster Chris Evert. Momenteel werkt hij als commentator.

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