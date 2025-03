Veelbesproken toptennisster (22) neemt bizar besluit: 'Niet de juiste richting'

Toptennisster Emma Raducanu zou graag uit de pers te blijven, maar de 22-jarige Britse heeft het toch weer voor elkaar gekregen om de headlines te halen. De geboren Canadese, nummer 60 van de wereld en voormalig Grand Slam-kampioene, heeft een wel heel bizar besluit genomen.

Begin maart begon ze een nieuwe samenwerking met een nieuwe coach, de 49-jarige Slowaak Vlado Platenik. Hij coachte haar nog tijdens Indian Wells, waarin ze niet geheel verrassend in de eerste ronde uitgeschakeld werd. Nu, nog geen 14 dagen later en maar 1 partij verder, heeft ze de samenwerking beëindigd en Platenik aan de kant gezet.

'Niet de juiste richting'

Wat de reden voor het plotselinge einde is, wordt ook niet echt duidelijk uit het statement dat Raducanu en haar team over de kwestie plaatsten. "De wegen van Emma en Vlado zijn gescheiden. Emma heeft veel respect voor Vlado en het werk waar ze samen aan begonnen waren, maar dat ging niet in de juiste richting", valt volgens onder andere Daily Mail in de verklaring te lezen.

'Blijven zoeken naar nieuwe coach'

Platenik, die in het verleden grote namen als Daria Kasatkina en Dominika Cibulkova onder zijn hoede had, zat tijdens de eerste ronde van WTA Miami dinsdag niet eens meer in de spelersbox. Zonder coach versloeg Raducanu de Japanse Sayaka Ishi in de eerste ronde. "Emma is nu gefocust op het zo goed mogelijk presteren in Miami en blijft zoeken naar een goede coach", las het tweede deel van het statement.

Zeven coaches versleten

Wie dat ook wordt, hij of zij staat voor een loodzware taak. Met het ontslag van Platenik, die eigenlijk tot en met Roland Garros komende zomer haar coach zou zijn, heeft de pas 22-jarige toptennisster al zeven coaches versleten in haar nog prille carrière. In 2021 won ze tot nu toe haar enige Grand Slam, de US Open. De laatste weken kwam ze vooral in het nieuws omdat ze tijdens een wedstrijd plotseling in huilen uitbarstte en zich leek te verstoppen.

Stalker

In het verleden bleek ze last te hebben van een stalker en tijdens een wedstrijd in Dubai kreeg ze het gevoel dat ze weer werd gestalkt. Op 19 februari gaf ze huilend aan dat er een man in het publiek zat die extreem gefixeerd was op haar. Dat gaf haar zulke vervelende gevoelens dat ze niet meer verder kon tennissen totdat de man was verwijderd. Hij heeft inmiddels een contactverbod getekend.