Gestalkte toptennisster neemt ingrijpend besluit na weken vol stress en tranen

Het zijn zeer heftige weken voor Emma Raducanu. De toptennisster werd meermaals gestalkt en stond daardoor in tranen op een toernooi in Dubai. Ze heeft nu een volgende stap gezet om haar privacy te waarborgen.

De Britse tennisster heeft namelijk haar Instagram-account met drie miljoen volgers offline gehaald. Ondanks dat haar stalker een gebiedsverbod heeft gekregen, wil de 22-jarige Raducanu geen enkel risico nemen.

De stalker had haar het hele eind gevolgd naar Dubai en had haar een dag voor haar wedstrijd aangesproken in een publieke ruimte. Toen hij een dag later bij de wedstrijd verscheen, wees Raducanu naar hem en werd de man door beveiligers weggehaald. De tennisster - die geboren is in Canada, een Roemeense vader en een Chinese moeder heeft - barstte vervolgens in tranen uit.

'Trots op mezelf'

Ze verschuilde zich achter de stoel van de umpire. Later werd bekend dat zij de aanklachten tegen de stalker had ingetrokken, op voorwaarde dat hij een gebiedsverbod ondertekende. Ook mag de man niet meer op WTA-toernooien komen.

"Een moeilijke ervaring gisteren", schreef ze een dag later. "Maar het gaat goed en ik ben trots op mezelf. Ik ben weer de baan op gegaan en heb ondanks het voorval de wedstrijd uitgespeeld."

Moeilijke momenten

Raducanu wilde zich niet laten stoppen door hem en meldde zich dus gewoon weer - met extra beveiliging - op het volgende toernooi, de Indian Wells. Daar verloor ze wel in de eerste ronde met 6-3, 6-2 van de Japanse Moyuka Uchijima.

Stunt als tiener

De Britse tennisster vergaarde bekendheid door in 2021 op 19-jarige leeftijd de US Open te winnen. Het leverde Raducanu karrenvrachten aan sponsors en verplichtingen op, wat haar uiteindelijk opbrak. Zij verloor na haar stunt in de Verenigde Staten vaker dan ze won en dat zorgde voor gezeur bij de bedrijven die haar geld betaalden en dingen van haar verwachtten.

Raducanu brak in 2021 door op Wimbledon, maar het zou uiteindelijk weer drie jaar (2024) duren voor ze zich wéér plaatste voor het toernooi in 'haar' land. De tennisster ging op 2-jarige leeftijd in Groot-Brittannië wonen.