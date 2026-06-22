De Tsjechische toptennisster Marketa Vondrousova is voor maar liefst vier jaar geschorst vanwege het missen van een dopingtest. De voormalig Wimbledon-kampioene speelde sinds januari al geen wedstrijd meer in het enkelspel en behalve een uitstapje naar een dubbelwedstrijd namens haar land in de Billie Jean King Cup in april stond ze al maanden niet meer op de baan.

Vondroudova kreeg de schorsing voor het weigeren van een dopingtest in december. Dat meldde de International Tennis Integrity Agency (ITIA). De oud-winnares van Wimbledon kwam begin dit jaar in Adelaide voor het laatst in actie. De ITIA meldt dat na onafhankelijk onderzoek geen bewijs aan het licht kwam dat ze gegronde redenen had om de test te missen. De schorsing van de Tsjechische tennisster loopt pas af op 21 juni 2030.

Mentale problemen

Vondrousova (26) noemde eerder in een Instagram-post mentale problemen als reden dat ze de dopingtest weigerde. Ze schreef dat ze 'een breekpunt had bereikt na maanden van fysieke en mentale stress' en noemde de dopingcontrole bij haar huis een 'ernstige inbreuk' op haar privacy. Controleurs probeerden volgens het officiële bericht om 20.00 uur bij Vondrousova een test af te nemen, maar die weigerde ze dus. Vondrousova kan nog wel in beroep tegen de uitspraak.

'Groot risico'

De baas van de ITIA, Karen Moorhouse, spreekt van een waarschuwing aan het adres van andere tennissers. "We begrijpen dat het testen oncomfortabel is en we snappen dat een extra opgave is voor de spelers van wie het leven al onder grote druk staat. Maar dit is essentieel voor een eerlijke competitie en schone sport. Deze zaak is een belangrijker herinnering dat spelers op elk moment en op elke plaats getest kunnen worden. En dat weigering een groot risico met zich meedraagt."

Vakantie

Vondrousova, momenteel de nummer 122 van de wereld, bereikte in 2023 met de eindzege op Wimbledon het voorlopige hoogtepunt van haar carrière. Ze was na haar Grand Slam-winst ook even de nummer zes van de wereld, maar zakte daarna weer weg. De afgelopen weken deelde ze op haar Instagram vooral foto's van zichzelf in de relax-modus, waar haar collega-toptennissters volop bezig zijn aan hun seizoen, zeker met Wimbledon in aantocht.

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