Marketa Vondrousova heeft snoeihard uitgehaald naar de antidopingautoriteiten nadat er onverwacht een dopingtester bij haar thuis verscheen. De Tsjechische Wimbledon-winnares spreekt op Instagram van een 'ernstige inbreuk' op haar privacy en vraagt zich hardop af hoe ver controles mogen gaan.

Volgens de regels moeten topspelers elke dag een tijdsblok van één uur opgeven waarin ze thuis beschikbaar zijn voor een mogelijke test. Maar deze week stond er om 20.15 uur ineens een tester in Vondrousova’s woonkamer, ruim buiten dat opgegeven venster. Toen ze aangaf dat dit niet mocht en een ernstige schending van haar privacy vormde, kreeg ze volgens eigen zeggen slechts een kille reactie: "Dit is het leven van een topsporter."

'Is dit normaal?'

De Wimbledon-kampioene van 2023 laat het daar niet bij zitten en gaat in haar bericht volledig los. "Is het normaal dat dopingcontroleurs ’s avonds in onze huiskamer zitten te wachten tot we moeten plassen?", schrijft ze. "Het gaat niet om het ontwijken van tests, het gaat om respect. Respect voor de regels die wij elke dag volgen én voor het privéleven waar we recht op hebben na een lange dag trainen en wedstrijden."

De internationale antidopinginstantie ITIA benadrukt dat 'out-of-competition-tests' op elk moment mogen plaatsvinden, ook buiten het opgegeven uur. Atleten riskeren bovendien een 'whereabouts'-overtreding als ze niet op de juiste plek zijn op het juiste moment. Drie van zulke missers in twaalf maanden betekenen automatisch een dopingovertreding, vaak gevolgd door een schorsing van één tot twee jaar. Soms zelfs vier, afhankelijk van de schuldvraag.

Schorsingen liggen écht op de loer

Dat dat geen theoretisch dreigement is, bewijzen recente voorbeelden. Mikael Ymer werd in 2023 voor 18 maanden geschorst na drie gemiste tests, terwijl Jenson Brooksby dertien maanden aan de kant stond wegens vergelijkbare overtredingen. Beide spelers keerden pas in 2025 terug op de tour en hebben sindsdien openlijk kritiek geleverd op het systeem.

Waar ligt de grens voor topsporters?

Voor Vondrousova voelt de situatie extra onrechtvaardig, omdat haar seizoen al vroeg eindigde door een blessure die ze opliep in Tokio. Toch blijft ze verplicht beschikbaar voor controles en een systeem dat ze niet ter discussie stelt, maar waarvan ze vindt dat het sporters niet mag beperken tot 'een leven zonder enige vorm van privacy'.

Met haar uitgebreide statement heeft de 26-jarige Tsjechische tennister een debat nieuw leven ingeblazen dat al langere tijd borrelt in de tenniswereld. Steeds meer spelers uiten hun zorgen over hoe ver dopingfunctionarissen mogen gaan bij het uitvoeren van controles. De vraag die boven de sport blijft hangen: waar ligt de grens tussen noodzakelijke regelgeving en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van topsporters?