De 26-jarige toptennisster Marketa Vondrousova ligt onder het vergrootglas bij de dopingautoriteit ITIA. De winnares van Wimbledon 2023 en huidige nummer 46 van de WTA-ranking zou hebben verzuimd mee te werken aan een dopingtest.

De ITIA is een onderzoek gestart naar de topspeelster. Ze zou in december vorig jaar een dopingtest bij haar huis hebben geweigerd. In afwachting van het onderzoek geldt geen voorlopige schorsing, meldt ITIA.

Vondrousova (26) noemt in een Instagrampost mentale problemen als reden dat ze de dopingtest weigerde. Ze schrijft dat ze "een breekpunt had bereikt na maanden van fysieke en mentale stress" en noemde de dopingcontrole bij haar huis een "ernstige inbreuk" op haar privacy.

Kwetsbaar

"Ik heb lange tijd te maken gehad met blessures, constante druk en aanhoudende slaapproblemen, waardoor ik me uitgeput en kwetsbaar voelde", aldus de huidige nummer 46 van de wereld. De 26-jarige tennisster reageerde naar eigen zeggen uit angst. Vondrousova kwam begin dit jaar in Adelaide voor het laatst in actie, waarna ze zich terugtrok voor de Australian Open.

Open kaart

De Tsjechische begint haar post met deze veelzeggende woorden: "Ik moet jullie iets vertellen. Ik kan niet blijven zeggen dat het goed met me gaat, als dat niet zo is." Daarna deelt ze enkele afbeeldingen met een tekst. Dat relaas opent met: "Het is erg lastig voor me om hierover te praten. Maar ik wil open kaart spelen tegenover jullie over mijn mentale gezondheid."