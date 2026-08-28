Marketa Vondrousova legt zich niet neer bij haar schorsing van vier jaar. De 27-jarige Tsjechische, die in 2023 Wimbledon won, is naar het internationale sporttribunaal CAS gestapt om de zware straf aan te vechten. Als haar beroep niets oplevert, mag de voormalig nummer zes van de wereld pas in juni 2030 weer in actie komen. Haar tenniscarrière staat daardoor op het spel.

Het CAS in Lausanne heeft volgens het Duitse BILD bevestigd dat het beroep van Vondrousova is binnengekomen. Een datum voor de behandeling van de zaak is nog niet bekend. Door haar schorsing ontbreekt de Tsjechische momenteel ook op de US Open.

Dopingcontrole

De straf draait om een dopingcontrole op 3 december 2025. Een controleur kwam die avond bij Vondrousova thuis om een dopingmonster af te nemen. De tennisster was aanwezig, maar werkte uiteindelijk niet mee aan de controle. Vondrousova verklaarde later dat ze op dat moment kampte met veel stress, mentale problemen en zorgen over haar veiligheid.

"Ik reageerde zo omdat ik na maanden van fysieke en mentale belasting mijn grens had bereikt", legde ze uit. Volgens Vondrousova stond er laat op de avond iemand voor haar deur die zich in haar ogen niet goed identificeerde. Ze benadrukte dat ze uit angst handelde en niet omdat ze bewust een dopingcontrole wilde ontlopen.

Petra Kvitova

Vondrousova verwees daarbij ook naar het heftige incident rond landgenote Petra Kvitova. De tweevoudig Wimbledon-winnares werd in 2016 in haar eigen woning met een mes aangevallen. Volgens Vondrousova hebben deskundigen vastgesteld dat zij zelf kampte met een acute stressreactie en een angststoornis.

De International Tennis Integrity Agency (ITIA) ging niet mee in haar uitleg. Volgens de organisatie zijn controleurs professioneel opgeleid, dragen zij identificatie bij zich en kunnen spelers bij twijfel hun identiteit op andere manieren controleren. Vondrousova werd uiteindelijk voor vier jaar geschorst, tot 21 juni 2030.

De straf kwam eerder dit jaar bijzonder hard aan bij de Tsjechische. Ze schreef op Instagram over maanden vol onzekerheid en angst. Iedere dag wakker worden met het gevoel geen controle meer over haar eigen leven te hebben, was volgens haar nauwelijks in woorden uit te drukken. De hele situatie had een veel diepere indruk op haar achtergelaten dan ze vooraf had kunnen verwachten.

Ontkenning

Vondrousova benadrukte daarbij dat ze nooit doping heeft gebruikt en tijdens haar carrière nooit positief heeft getest. Drie dagen na de geweigerde controle werd ze opnieuw getest en die uitslag was negatief. Dat verandert volgens de antidopingregels echter niets aan het feit dat het weigeren van een geldige controle op zichzelf al een overtreding kan zijn.

De situatie is extra pijnlijk omdat Vondrousova de afgelopen jaren al regelmatig met blessureleed te maken kreeg. Daardoor kwam ze lange periodes niet in actie en zakte ze flink op de wereldranglijst.