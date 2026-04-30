Jesper de Jong kon wel een opsteker gebruiken en die heeft de Nederlandse tennisser zichzelf bezorgd op Sardinië. Tijdens het Challenger-toernooi in Cagliari versloeg hij met Adrian Mannarino een top-vijftigspeler en staat hij in de kwartfinales van het graveltoernooi.

De Jong (25) begon nog uitstekend aan het gravelseizoen met een plek in de halve finale van de Challenger in Murcia. Die verloor hij toen en sindsdien zat De Jong in een dipje. Op het gemalen baksteen in Alicante, Marrakech, Monte Carlo, Barcelona en Madrid was het de afgelopen weken telkens vroeg klaar. Met Roland Garros in aantocht is de opsteker in Cagliari meer dan welkom voor de huidige nummer 109 van de wereld.

De in Alkmaar woonachtige De Jong rekende in de eerste ronde al af met thuisspeler Stefano Travaglia en weet dus hoe het is om van een Italiaan op eigen bodem te winnen. Hij had met Travaglia qua spannende sets meer moeite (2-1, met een tiebreak) dan met Mannarino, die 46ste van de wereld is. De Fransman dwong De Jong echter ook tot het uiterste, maar was de vriend van topschaatsster Pien Hersman in de derde set ijzersterk: 6-1.

Andere tennissers hebben in de kant van het schema van De Jong ook goed werk gedaan tegen geplaatste spelers. Niet alleen is met Mannarino de nummer twee van de plaatsingslijst al naar huis, maar vloog ook Lorenzo Sonego (vijfde) en Juan Manuel Cerundolo (zevende) al uit het toernooi. Van Cerundolo verloor De Jong in de kwalificaties van het Masters-toernooi van Barcelona op 12 april nog. Nu is De Jong al verder dan de Argentijn in Cagliari. Ook de nummer 1 geplaatste tennisser, Mariano Navone, ligt al uit het toernooi.

In de kwartfinales van de Sardegna Open speelt De Jong tegen de winnaar van de partij tussen Mattia Bellucci en Gianluca Cadenasso, sowieso een Italiaanse tegenstander dus. Met het bereiken van de kwartfinale pakt De Jong wel al 8.840 euro aan prijzengeld. Met zijn 22 punten stijgt De Jong virtueel naar plek 102 op de ATP-rankings en heeft hij de top-100 weer in het vizier. Vorig jaar bereikte hij met de 71ste stek zijn persoonlijke record.

Roland Garros

Over ruim drie weken vindt Roland Garros plaats en de Nederlander staat nog op zowel de reservelijst als de kwalificatielijst. Maar als nummer drie reserve is er een grote kans dat De Jong rechtstreeks aan het hoofdtoernooi van de Grand Slam gaat worden toegevoegd. Daarvoor is hij afhankelijk van afmeldingen van al geplaatste concurrenten.