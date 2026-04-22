Jesper de Jong heeft net niet kunnen stunten bij het ATP-toernooi in Madrid. Tegen het Spaanse supertalent Rafael Jodar kwam de Haarlemmer heel dicht bij de overwinning, maar ging als nog ten onder in een bijna drie uur durende monsterpartij: 6-2, 5-7, 4-6.

Van tevoren werd al verwacht dat het een zeer lastige wedstrijd zou worden voor Jesper de Jong. Tegenstander Rafael Jodar, naamgenoot van zijn illustere voorganger Nadal, is immers één van de snelst stijgende tennissers ter wereld. Een jaar geleden stond de pas 19-jarige Spanjaard nog op plek 911 van de wereld, maar inmiddels prijkt zijn naam op plek 42. Zo won hij onlangs nog het toernooi in Marrakech, en behaalde hij de halve finale in Barcelona. Desondanks was daar aan het begin niks van te merken.

Sterk begin

De Jong viel onlangs juist weer uit de top 100 van de wereld. Na een sterke periode rond de jaarwisseling stond hij eventjes op plek 71, maar na wat mindere maanden viel hij daar weer buiten. Het doel van de Haarlemmer is om nog voor Roland Garros weer in die top 100 te staan, zodat hij direct gekwalificeerd is. Op basis van zijn spel in de eerste set is dat ook zeker mogelijk.

In de eerste set in Madrid was het verschil van ruim zestig plaatsen op de wereldranglijst totaal niet te merken. De Jong brak zijn tegenstander, die erg slordig speelde, al snel twee keer. Daarmee trok hij zonder al te veel moeite set één naar zich toe met 6-2. Vooral de zeer kwieke returns van de 25-jarige Nederlander bezorgden hem veel succes. Maar daarna ging de Spanjaard ook wat aanzetten.

Beslissende set

Ook het Spaanse publiek ging steeds meer achter thuisspeler Jodar staan. Het leek De Jong echter weinig te deren. Beide tennissers hielden telkens hun service-game. Uiteindelijk maakte de Nederlander in de beslissende game wat foutjes, waardoor Jodar set twee met 6-4 naar zich toe trok. Alles kwam dus aan op de laatste set.

Onder toeziend oog van zijn vriendin, topschaatsster Pien Hersman, begon de derde set moeizaam voor De Jong. Er ontvouwde zich eenzelfde soort scenario als in de set ervoor, want ook nu kwam het tot een 4-4 stand. En wederom was het Jodar die op het laatste moment een beslissende break plaatste. Daardoor won de Spanjaar opnieuw met 6-4, en daarmee ook de wedstrijd. De Jong kan desondanks met opgeheven hoofd vertrekken, want hij speelde een zeer sterke wedstrijd. Al zal hij zelf balen dat zijn verliesreeks wederom is uitgebreid.