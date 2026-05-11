Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse schaatskampioene Jutta Leerdam, heeft zijn carrière gelanceerd door content op internet te pompen. Alhoewel de Amerikaan nu ook diverse ondernemingen runt, blijft hij een eenmans contentfabriekje. Maandag kwam hij weer met wat geks.

Paul was als tiener een acteur in een Disney-serie en vervolgens krikte hij zijn bekendheid op met lollige filmpjes op het inmiddels verdwenen platform Vine. Daarna benutte hij ook andere platforms, zoals YouTube, voor vlogs, pranks en andere ongein. Tegenwoordig verdient hij bakken met geld als bokser, ondernemer (gokbedrijf Betr, bokspromoter MVP, deodorantmerk W) en ook nog steeds met zijn online content.

Supercar hot tub

Maandagavond zette hij op zijn socials een video met als bijschrift: "Supercar hot tub". Het is een bizar tafereel: Paul zit in zijn zwembad op zijn landgoed in Puerto Rico en eet een enorme steak. Achter hem staan twee sportwagens. Aan de uitlaat van de vehikels zijn buizen bevestigd, waardoor de uitlaatgassen onder water worden geleid. Daardoor ontstaan bubbels. Vandaar de benaming "supercar hot tub".

In de reacties zijn sommigen bezorgd over het effect van het gas, dat koolstofdioxide bevat. Iemand schrijft te hopen dat Paul het gas na zijn maaltijd gaat inademen, wat niet zo gezond zou zijn. Een ander noemt het 'goed voor de huid'. Daarnaast komt iemand met de geruststellende mededeling dat het CO2 gewoon oplost in het water zonder Paul te schaden.

Clown

Maar er is ook onbegrip over het bizarre schouwspel van Paul. "Dit is wat gebeurt als rijke mensen zich vervelen", meent iemand. Die reactie krijgt bijval: "Ja inderdaad. Wat een vreselijk leven." En: "Dit is wat gebeurt als rijke mensen zich als clown gedragen."

Relatie

Vorige maand was Paul nog kwaad op "de Nederlandse media". "Ik zie dat de Nederlandse media liegen over mijn verloofde Jutta en mij", schreef de Amerikaanse bokser die een relatie heeft met schaatster Jutta Leerdam. Hij reageert mogelijk op de geruchten van Yvonne Coldeweijer, die meent te weten dat de twee hun verloving verbroken hebben.

"Er wordt al jaren zoveel valse informatie over Jutta verspreid. Dit moet stoppen", ging Jake Paul verder in zijn bericht. Coldeweijer, de vrouw achter het juicekanaal lifeofyvonne, deelde zondag het gerucht dat Leerdam "gedumpt" zou zijn door Jake Paul. "Jake heeft haar twee weken geleden thuis afgezet, de ring van haar afgepakt en heeft de verloving en dus ook de relatie verbroken". Andere media hadden het er verder helemaal niet over, wat Pauls claim over 'de media' wat overtrokken maakte.

