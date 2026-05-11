Jake Paul mag dan bekend staan als de grote stoere bokser en influencer, zijn zachte kant laat de verloofde van Jutta Leerdam ook regelmatig zien. De Amerikaan verraste zijn moeder Pam Stepnick op de meest speciale dag van het jaar met een gebaar dat recht uit het hart kwam.

Op Moederdag verraste Paul zijn moeder met een mooi boeket rode, witte en roze rozen, een fles rode wijn en een persoonlijk geschreven kaart. Met die kaart liet hij weten wat zijn moeder voor hem betekent. 'Fijne Moederdag mama! Bedankt dat je altijd zo veel om me geeft en mijn beste vriendin bent. Liefs, Jake', schreef de bokser.

Bijzondere band

Voor wie Paul alleen kent al de extravagante bokser en influencer die altijd op zoek is naar de volgende uitdaging, is dit een totaal andere kant van zichzelf. Toch is het niet de eerste keer dat hij laat zien diep gehecht te zijn aan zijn familie. Zijn moeder speelde en cruciale rol in zijn leven, zeker tijdens zijn turbulente jeugd en de moeilijke jaren daarna. Zoals toen de FBI in 2020 zijn villa binnendrong en Stepnick naar eigen zeggen instortte van schrik.

De band tussen Jake en zijn moeder Pam Stepnick is allesbehalve vanzelfsprekend. Stepnick schreef in haar biografie openhartig over de moeizame jeugd van haar zoons, waarbij ze hen moest beschermen tegen hun vader Greg Paul. Die gebruikte zijn zoons als bokszakken, sloot ze op in de badkamer en schold ze voortdurend uit. Die pijnlijke situatie zorgde er uiteindelijk voor dat het huwelijk strandde, maar ook dat de band tussen moeder en zoons juist hechter werd.

Tekst gaat verder onder foto

i Jake Paul verwent zijn moeder met een bos bloemen, wijn en vooral een lieve kaart. ©Instagram

Jutta Leerdam

Stepnick is inmiddels ook de schoonmoeder van Jutta Leerdam, nadat de olympisch kampioene op de 1000 meter en Jake in april 2023 een koppel werden en vorig jaar hun verloving aankondigden. De 62-jarige Amerikaanse zat in februari trots op de tribune in Milaan toen Leerdam geschiedenis schreef door goud te pakken op de 1000 meter. Over haar Nederlandse schoondochter is Stepnick duidelijk: "Fantastisch, ik ben heel liefdevol. Ik denk dat zij dat ook voelt."

Leven in Puerto Rico en terugkeer in de ring

Jake en Jutta brengen momenteel veel tijd door op zijn enorme landgoed in Puerto Rico. Leerdam reed in februari haar laatste wedstrijd en geniet sindsdien zichtbaar van het leven aan de andere kant van de wereld. De schaatsster deelde onlangs beelden van wilde avonturen op een quad op het landgoed. "Ik bloei hier helemaal op", liet ze weten. Of ze volgend seizoen terugkeert op het ijs is nog onzeker.

Jake zelf wacht ondertussen op groen licht van een arts om de boksring weer in te stappen. In december brak hij zijn kaak op twee plaatsen bij zijn verlies tegen Anthony Joshua, waarna een lange revalidatie volgde. Eerder deze week kondigde hij mysterieus aan dat er op 13 mei groot nieuws aankomt vanuit Miami, mogelijk over zijn rentree in de ring.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover