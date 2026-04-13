Bokssensatie Gradus Kraus stapt zaterdag 9 mei weer in de ring. Maandag werd de tegenstander voor zijn clash in Rotterdam bekendgemaakt en de partij belooft nu al een spektakelstuk te worden.

De Nederlandse bokser Kraus kan zijn borst nat gaan maken voor zijn volgende duel. De Europees kampioen keert volgende maand terug in de ring tijdens Boxing Gladiators, gehouden in Topsportcentrum Rotterdam.

Pittige tegenstander

Hij gaat het daar opnemen tegen de Brit Theo Brooks, bekend om zijn meedogenloze finishes, net als Kraus. Het gevecht belooft dan ook een waar spektakelstuk te worden voor de ruim 3000 toeschouwers. Zowel Kraus als Brooks hebben in hun boksloopbaan bij BXG nog niet verloren. Ook hebben ze beiden een KO-percentage van meer dan tachtig procent.

De kans dat een jury de wedstrijd moet beslissen lijkt dus enorm klein. "De trots van Nederland, Gradus Kraus, zet zijn ongeslagen record op het spel…tegen een meedogenloze afmaker uit het Verenigd Koninkrijk; Theo Brooks", zo kondigt Boxing Gladiators het duel aan. "Twee ongeslagen lichtzwaargewichten. Twee mannen die niet vechten om te winnen… maar om te finishen. Nederland tegen het Verenigd Koninkrijk. Geen ontsnappen. Geen jury. Eén ‘0’… verdwijnt."

'Gegarandeerd vuurwerk'

Ook Kraus zelf kijkt uit naar de clash. "Ik ben blij dat Boxing Gladiators een goede tegenstander heeft gevonden, een jongen die ongeslagen is en met een hele hoge knock-out ratio", zo laat hij weten via de organisatie. "Dit wordt gegarandeerd vuurwerk, en ik kan niet wachten om op 9 mei mijn route naar het wereldkampioenschap voort te zetten."

Kraus ontpopte zich vorig jaar tot bokssensatie tot zich te kronen tot Europees kampioen bij zijn organisatie. Maar niet alleen in de ring maakt de 24-jarigie Ossenaar furore. Zo is de walk on van Kraus ook altijd spectaculair en schattig tegelijkertijd. Zo komt hij vaak dansend met zijn kleine dochtertje het podium op.