Gradus Kraus timmert hard aan de weg als bokser. De Nederlander sloeg sinds zijn eerste profpartij bijna al zijn tegenstanders (acht van de negen) knock-out en niets lijkt een grandioze carrière nog in de weg te staan. Toch scheelde het maar weinig of het lichtzwaargewicht had nooit de stap naar het boksen gezet.

Als klein jongetje kreeg Gradus het kickboksen met de paplepel ingegoten door zijn vader en voormalig kickbokskampioen Albert Kraus. In een recente aflevering van de YouTube-serie De Boksring vertelt hij hoe hij als klein jongetje met zijn vader mee naar de sportschool ging en hij met de sport in aanraking kwam.

"Het moet er natuurlijk wel in zitten", vindt Gradus. "Je kunt het natuurlijk wel pushen of iets proberen, maar als het er bij mij niet in zou zitten dan zou ik niet staan waar ik nu sta. Dit is natuurlijk nog maar het begin, maar je moet talent hebben. Al moet je natuurlijk ook keihard werken in de sportschool. Anders kom je er ook niet natuurlijk."

Switch naar het boksen

"Hij mocht van mij één keer in de week trainen", vertelt Albert over zijn zoon, die al op jonge leeftijd gefascineerd raakte door de sport. "Hij zei: 'maar ik wil twee keer in de week trainen.'" Daar was Albert het echter niet mee eens. "Ik zei: 'nee, één keer in de week is genoeg.' Ik heb hem altijd geremd en nu moet ik hem nog remmen."

Dat was een bewuste keuze van de voormalig kickbokser, zodat hij zijn zoon niet zou pushen en hij de sport leuk zou blijven vinden. Die tactiek leek te werken, want Gradus had veel plezier in de sport. Door een wijziging in de regels verdween zijn plezier in het kickboksen echter, waardoor de toen twaalfjarige Gradus uiteindelijk koos om ook te gaan boksen.

'Ik houd daar niet van'

Door een wijziging in de regels mochten jonge kickboksers niet maar naar het gezicht slaan. "Daar vind ik persoonlijk helemaal niks aan. Dan gaat je techniek achteruit en gaan ze allemaal zo staan", vertelt Gradus terwijl hij zijn armen voor zijn lichaam kruist. "Dan kun je van een slecht iemand verliezen omdat ze zo gaan slaan", beeldt hij iemand uit die onbehendig slaat. "Ik houd daar niet van, want ik ben gewoon een vechter."

Zodoende ging Gradus alleen nog in het buitenland kickboksen, waar die regels niet golden. In Nederland focuste hij zich enkel op het boksen. Toch besloot hij op zijn zestiende om zich enkel nog maar bezig te houden met boksen. Zijn trainer Peter Fury - de oom van Tyson Fury - had daar een doorslaggevende rol in. "Hij zei: 'Leg alsjeblieft je scheenbeschermers aan de kant en stop met kickboksen. Ga boksen, want jij kan een wereldkampioen worden.' Dat laat ik me door zo'n persoon niet twee keer zeggen."