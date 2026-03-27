Topbokser Gradus Kraus (24) gaat weer in Nederland vechten. De Europees kampioen bij de bond IBF komt in actie bij een van de gevechten bij het evenement Boxing Gladiators.

Graus gaat op 9 mei voor eigen publiek vechten in Topsportcentrum Rotterdam. De 24-jarige Nederlander is de headliner van het evenement Boxing Gladiators van organisator Boxxer.

De zoon van ex-topkickbokser Albert Kraus is bezig aan een opmars in de bokswereld en pakte in november, ook in Rotterdam, de Europese titel bij de internationale boksbond IBF.

Eigen land

"Het blijft altijd mooi om in eigen land te vechten", zegt Kraus in een persbericht. "Het is een eer om samen met de top van Nederland op een kaart te staan en een duidelijk signaal dat de toekomst van het boksen nu begint."

Naast Kraus staan ook de Nederlanders Elaige Camara, Tony Jas, Geraldo Holzken en Cristofer Torres op het affiche. Topsportcentrum Rotterdam biedt plaats aan bijna 3000 toeschouwers. Boxing Gladiators werkt voor dit evenement samen met de Engelse promoter Boxxer.

Vorige gevecht van Gradus Kraus

Zijn vorige gevecht was eind januari, toen hij op een boksgala in Londen in twee ronden afrekende met Boris Crighton. Op het evenement van organisator Boxxer in de Copper Box Arena had Kraus direct de overhand. In de slotseconden van de eerste ronde dwong Kraus zijn Britse tegenstander al acht seconden op zijn knieën. Met nog een minuut op de klok in de tweede ronde sloeg hij Crighton knockout.

Dansje

De carrière van Kraus verloopt in razendsnel tempo. Nog geen 1,5 jaar geleden maakte hij zijn officiële profdebuut. Sindsdien oogst hij veel lof met indrukwekkende partijen waarin hij vrijwel altijd domineert. Dat zorgt voor groeiende populariteit van de bokser.

"Ik merk op straat dat ik steeds vaker herkend word", vertelde hij in oktober 2025. "Dat is heel leuk. Ik doe mijn best en train er hard voor."