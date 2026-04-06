Na vijf jaar maakte MMA-ster Conor McGregor afgelopen zaterdag plotseling een comeback in de ring in Dublin. De Ier vocht een bokspartij tegen een amateur en won overtuigend. Een kaartje om de MMA-ster in actie te zien kostte liefst tien euro.

Geheel onverwacht stapte McGregor dit paasweekend de ring in. Geen grootse aankondiging en ambiance; in een relatief klein zaaltje van Crumlin Boxing Club in Dublin, de plek waar zijn carrière tevens ooit begon, maakte de 37-jarige na vijf jaar zijn rentree in de ring.

Vijf jaar geleden was McGregor voor het laatst te bewonderen tijdens een gevecht. Hij stond tegenover Dustin Poirier en brak zijn been tijdens die partij, waarna een lang revalidatietraject volgde. Twee jaar geleden kondigde de Ier zijn comeback aan, maar door een breuk in zijn teen ging dat niet door.

Kaartjes

De tickets voor het boksgala in Crumlin, een voorstad van Dublin, zouden slechts tien euro hebben gekost. Een buitenkansje dus voor vechtsportliefhebbers die The Notorious een keer live in actie wilden zien. Op beelden van de partij die op Instagram gedeeld worden, is te zien dat McGregor de vechtsport niet verleerd is. Hij deelde twee keer een staande acht tellen uit aan zijn opponent.

Carrière

In 2016 kroonde McGregor zich als eerste UFC-vechter ooit in de geschiedenis tot kampioen van twee verschillende gewichtsklassen tegelijkertijd. Dat succes duurde echter niet lang, na twee weken nam hij vrijwillig afstand van zijn titel in het vedergewicht en kwam sindsdien nog maar vier keer in actie, waarvan hij er drie verloor.

Ook bokste hij een partij tegen Floyd Mayweather, maar verloor deze. Een comeback van McGregor in de UFC is nog altijd niet aangekondigd, al voedt zijn plotselinge bokspartij in Dublin wel de geruchten over een eventuele terugkeer.