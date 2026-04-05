De Britse bokser Anthony Joshua, voormalig wereldkampioen zwaargewicht, verscheen voor het eerst in het openbaar sinds het auto-ongeluk in Nigeria waarbij zijn goede vrienden Sina Ghami en Latif Ayodele om het leven kwamen.

Joshua bleef na het tragische ongeluk van 29 december een tijd uit beeld, maar zaterdag liet hij zich weer zien in de Londense O2 Arena. Daar was hij aanwezig bij het vijftigste en laatste profgevecht van Derek Chisora tegen Deontay Wilder. "Het is geweldig om hier te zijn. Boksen, vooral het Britse boksen, beleeft een 'boom'", aldus Joshua tegenover DAZN.

De Brit had duidelijk een favoriet. "Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, ik moedig Derek aan, wat er ook gebeurt. Ik ben team Chisora", aldus Joshua. Na afloop kon hij dan ook juichen.

Rico Verhoeven

Joshua liep daarnaast Rico Verhoeven tegen het lijf. Hij en de Nederlandse krachtpatser waren beiden aanwezig in de O2 Arena voor het gevecht. Ze besloten dan ook om samen een kiekje te maken, die vervolgens op Instagram werd geplaatst.

Promotor Eddie Hearn liet weten dat Joshua tijd nodig heeft om te herstellen voordat hij terugkeert in de ring. De 36-jarige Brit bokste voor Kerstmis voor het laatst tegen Jake Paul in Miami.

Met zijn voormalige rivaal Wilder wisselde hij geen groeten uit in de arena. De Amerikaan negeerde hem, ondanks de vele speculaties over een onderling gevecht in het verleden. Toch blijven de geruchten over een mogelijke confrontatie tussen Joshua en Tyson Fury de ronde doen.

Wilder wint

Voormalig wereldkampioen Wilder stuurde Chisora met pensioen na een nipte puntenoverwinning. De 40-jarige Wilder zei na de wedstrijd, volgens persbureau AP, dat hij van het gevecht had genoten en liet doorschemeren dat hij de 42-jarige Chisora niet wilde knock-outen.

"Ik lette op hem, ik wil dat hij leeft voor zijn kinderen. Het is tijd dat we voor elkaar zorgen". Chisora had voor de wedstrijd zijn pensioen aangekondigd, maar klonk na het gevecht niet helemaal eenduidig: "Ik ga naar huis naar mijn familie en dan zie ik wel". Het was het vijftigste professionele gevecht voor beide boksers. Wilder verbeterde zijn record naar 45-4-1, terwijl Chisora's record sinds 2007 werd bijgesteld naar 36-14.