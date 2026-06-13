Tijdens Glory Collission 9 op zaterdagavond namen Mesud Selimovic en Illias Hammouche het tegen elkaar op. Ze komen allebei ook uit in de lichtzwaargewichtdivisie, maar maken geen deel uit van het toernooi.

Selimovic, die Hammouche eerder al versloeg tijdens Glory 98, begon sterk en stuurde zijn tegenstander al vroeg naar een verplichte acht tellen. Later in het gevecht liep de Bosniër echter een flinke wond op aan zijn scheenbeen, die volledig open lag. Na een korte behandeling kon het gevecht toch worden voortgezet.

Door de eerdere knockdown verloor Hammouche de eerste ronde met 10-8. In de tweede ronde zette de Marokkaan wel veel druk, maar echt gevaarlijk werd hij niet. De Bosniër bleef makkelijk overeind, maar moest na de tweede ronde wel weer worden behandeld aan de wond op zijn scheenbeen.

Gemor vanaf de tribunes

In de laatste ronde zakte het gevecht tussen Hammouche en Selimovic flink weg. Het publiek liet duidelijk van zich horen met gemor vanaf de tribunes, terwijl ook de scheidsrechter beide vechters aanspoorde. Toch gebeurde er nog maar weinig. Uiteindelijk was het de Bosniër die met gemakt de partij won.

Chips en cola

Het publiek en de commentatoren waren dus allesbehalve vermaakt door het gevecht tussen de Bosniër en de Marokkaan. "Als er op zo'n avond een moment is om wat chips en cola te halen, dan hoop ik dat je nu je gang hebt gemaakt naar de koelkast en de voorraadkast", zo grapte commentator Mark Schaaf.

Commentator Melvin Manhoef opperde een mogelijke reden waarom het gevecht zo tegenviel. Dat was namelijk het kuitbeen van Hammouche. Die was volgens hem mogelijk gebroken in de eerste ronde. "Je ziet hem daar al zo door zijn hoeven gaan."

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