Mohamed Touchassie heeft zaterdagavond een onvergetelijke avond beleefd tijdens Glory Collision. De 24-jarige Marokkaan vocht zich ondanks een flinke wond boven zijn oog langs drie tegenstanders en kroonde zich na een reeks spectaculaire gevechten tot winnaar van de lichtzwaargewicht Grand Prix. Daarmee schreef hij in Ahoy misschien wel de mooiste overwinning uit zijn carrière op zijn naam.

In de kwartfinale nam de Marokkaan het op tegen Bahram Rajabzadeh. Van tevoren leek Rajabzadeh een van de grote favorieten, maar daar wilde de Marokkaan niets van weten. De eerste ronde tussen Rajabzadeh en Touchassie was wat rommelig, maar wel spannend. Bij elke klap zat het publiek op het puntje van de stoel. Touchassie bleef goed overeind.

Flinke snee

Tijdens de tweede ronde liep Touchassie een flinke snee boven zijn linkeroog op. Hierdoor bloedde hij flink, maar het gevecht kon doorgaan. Daarna raakte hij Rajabzadeh hard met een rechter directe, waardoor de stand in punten weer gelijk werd.

De derde ronde gaf de doorslag. Rajabzadeh herstelde niet meer van de schade uit de tweede ronde, terwijl Touchassie kalm bleef en opnieuw hard doorkwam. Rajabzadeh moest acht tellen nemen en die knock-down besliste de partij in het voordeel van Touchassie.

Zinderende halve finale

In de halve finale nam Touchassie het op tegen Cem Caceres. De Marokkaan begon dat gevecht met een snee boven zijn oog, maar liet zich daar niet door afremmen. Ondanks het bloed maakte hij veel indruk.

In de tweede ronde wankelde hij nog wel na een harde serie stoten van Caceres, maar daarna herpakte hij zich knap. Met een high kick en een harde draaitrap stelde Touchassie in de derde ronde zijn plek in de finale veilig. Zijn prestatie zorgde opnieuw voor flink wat gejuich op de tribunes van Ahoy.

In de finale van de lichtzwaargewicht Grand Prix nam Touchassie het op tegen Donavan Wisse. Hij won op zijn beurt in de halve finale van Michael Bopeah.

In de finale tegen Wisse begon de Marokkaan meteen fel en liet hij zijn tegenstander al vroeg wankelen. Touchassie bloedde opnieuw flink bij zijn wond boven het linkeroog, maar pakte volgens vier van de vijf juryleden wel de eerste ronde.

In de tweede ronde kwam Wisse beter in de partij. De Surinamer oogde fitter en maakte indruk met een paar mooie combinaties, waardoor hij die ronde nipt kreeg. Toch bleef Touchassie gevaarlijk en sloeg hij aan het einde van de ronde nog een paar keer goed terug.

De beslissing viel in de derde ronde. Touchassie, die eerder op de avond al gehecht moest worden, bleef ondanks alles het meest actief en gaf nog één keer alles. Die aanvalslust gaf uiteindelijk de doorslag bij de jury. Daarmee bekroonde de 24-jarige Marokkaan een loodzware avond met de eindzege.

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