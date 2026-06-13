Glory Collision 9 mondde zaterdagavond uit in een waar spektakel. Mohamed Touchassie won de lichtzwaargewicht Grand Prix en kroonde zich tot nieuwe kampioen in die gewichtsklasse. Later op de avond verdedigde zwaargewichtkampioen Mory Kromah zijn wereldtitel met een fraaie knock-out tegen Milos Cvjetićanin.

Kromah heeft zijn wereldtitel op spectaculaire wijze verdedigd. Het gevecht tegen Cvjetićanin begon nog voorzichtig, met weinig grote treffers. Toch kreeg Kromah de eerste ronde verrassend van vier van de vijf juryleden. In de tweede ronde kwam er meer vuur in de partij: Cvjetićanin raakte hem met een harde linkerhoek, maar Kromah sloeg direct terug en kreeg ook die ronde overtuigend.

Daarna maakte Kromah het op waanzinnige wijze af. Met een gesprongen knie werkte hij Cvjetićanin naar het canvas en besliste hij het gevecht met een vernietigende knock-out.

Mohamed Touchassie wint finale Grand Prix

Mohamed Touchassie mag zich de nieuwe wereldkampioen binnen de lichtzwaargewichtdivisie van Glory noemen. Hij versloeg Donovan Wisse in de finale van het toernooi. De twee zorgden voor een uiterst spannende finale die lange tijd gelijk op leek te gaan. Toch had Touchassie zijn opponent onder controle en begon hij offensief te domineren. Wisse liet zoals wel vaker zien daar prima mee om te kunnen gaan, waardoor de twee voor veel lawaai zorgden in Ahoy. De jury had dan ook moeite te bepalen wie als winnaar uit het toernooi kwam en was verdeeld in zijn beslissing.

Lichtzwaargewicht Grand Prix

Cem Caceres en Mohamed Touchassie streden om de eerste finaleplek van de lichtzwaargewicht Grand Prix. Touchassie begon met een snee boven zijn oog, die hij opliep in de kwarfinale. In de tweede ronde wankelde hij nog na een harde serie stoten van Caceres, maar daarna herpakte hij zich sterk. Met een high kick en een harde draaitrap stelde Touchassie in de derde ronde zijn plek in de finale veilig.

Donovan Wisse en Michael Boapeah vochten de tweede halve finale uit. Het bleef lang spannend, maar Wisse was net iets sterker en pakte de eerste twee rondes. Boapeah had daarna een knockdown nodig, maar die kwam er niet. En zo werd Wisse de tweede finalist.

Spektakel in kwartfinales

In de kwartfinales van de lichtzwaargewicht Grand Prix was direct veel spektakel te zien. Zo moest favoriet Bahram Rajabzadeh het ontgelden. De vechter uit Azerbeidzjan zorgt altijd voor spektakel, zo ook in Ahoy. Alleen hield Mohamed Touchassie - ondanks een bloedende wond boven zijn oog - het hoofd koel en deelde in ronde 2 en 3 rake klappen uit. Daardoor kreeg Rajabzadeh acht tellen. Mede daardoor won Touchassi uiteindelijk de partij.

Het tweede gevecht op de main card ging tussen Luis Tavares en Donovan Wisse. Wisse begon sterk, bewoog goed en hield Tavares op afstand. Na twee rondes stond voor. In de slotronde deed hij het wat rustiger aan, maar kwam hij geen moment in de problemen. Daardoor paktij hij met 30-27 een plek in de halve finale.

De laatste kwartfinale ging tussen Artem Vakhitov en Michael Boapeah. Vakhitov begon goed, maar Boapeah nam het daarna over. Hij raakte Vakhitov vaak met trappen op het been en kwam zelf weinig in gevaar. Zo won Boapeah duidelijk en ging hij overtuigend door naar de halve finale.

Aan het prestigieuze toernooi van Glory doen acht kickboksers mee. De winnaar van de avond mag zich de wereldkampioen lichtzwaargewicht noemen.

Bahram Rajabzadeh vs Mohamed Touchassie (kwartfinale 2 Grand Prix)

Luis Tavares vs Donovan Wisse (kwartfinale 3 Grand Prix)

Michael Boapeah vs Artem Vakhitov (kwartfinale 4 Grand Prix)

Cem Caceres vs Mohamed Touchassie (Halve finale 1 Grand Prix)

Donavan Wisse vs Michael Bopeah (Halve finale 2 Grand Prix)

Mesud Selimovic vs Illias Hammouche

Antonio Plazibat vs Anis Bouzid

Donavan Wisse vs Mohamed Touchassie (Finale Grand Prix)

Mory Kromah vs Milos Cvjeticanin (titelgevecht zwaargewicht)

Andre Santos vs Lounis Saing

Mehdi Ait El Hadj vs Figuereido Landman

Serkan Ozcaglayan vs Jimmy Livinus

Berjan Peposhi vs Deniz Demirkapu

Cem Caceres vs Mohammed Hamdi (kwartfinale 1 Grand Prix)

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