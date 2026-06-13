Bahram Rajabzadeh en Mohamed Touchassie stonden tegenover elkaar in de tweede kwartfinale van het lichtzwaargewichttoernooi. Het werd vanaf de eerste seconde een zinderend gevecht, waarin Touchassie uiteindelijk aan het langste eind trok.

Bij de opkomst werden beide vechters luid toegejuicht. Gesteund door het enthousiaste publiek maakten ze er direct een spektakel van, want vanaf de eerste seconde zochten ze allebei de aanval.

De eerste ronde tussen Rajabzadeh en Touchassie was wat rommelig, maar wel spannend. Bij elke klap zat het publiek op het puntje van de stoel. ‘Mootje, Mootje’ klonk door Ahoy, terwijl Touchassie goed overeind bleef.

Flinke scheur

Tijdens de tweede ronde liep Touchassie een flinke scheur boven zijn linkeroog op. Hierdoor bloedde hij flink, maar het gevecht kon doorgaan.

Vervolgens raakte Touchassie zijn tegenstander met een rechtste directe, waardoor Rajabzadeh zwaar aangeslagen achter bleef. Hierdoor stonden de twee gelijk in punten.

Rajabzadeh blijft gehavend achter

De derde ronde moest de beslissing brengen. Rajabzadeh kwam de klappen uit de tweede ronde niet meer te boven, terwijl Touchassie rustig bleef. De Marokkaan deelde opnieuw harde treffers uit, waardoor Rajabzadeh acht tellen moest incasseren. Die knock-down gaf uiteindelijk de doorslag: Touchassie won van publieksfavoriet Rajabzadeh.

De jury oordeelde met 29-27 in het voordeel van de Marokkaan. Daarmee plaatste hij zich voor de halve finale. "Eerste missie volbracht, nog twee te gaan", zei hij direct na afloop.

Tijdens de tweede ronde liep de Marokkaan dus wel die flinke scheur boven zijn oog op. De vraag is hoeveel last hij hier nog van gaat hebben. Hij heeft in ieder geval deze zinderende overwinning in de pocket. Later op de avond komt Touchassie dus weer in actie tijdens de halve finales.

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