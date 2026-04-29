Donovan Wisse kreeg zaterdag een domper te verwerken toen hij zijn middengewichttitel in kickboksorganisatie Glory verloor aan Chico Kwasi. Echter kreeg de Surinaamse knokker nog geen week later al een nieuw titelgevecht.

Glory meldt dat Wisse officieel meedoet aan de Light Heavyweight Grand Prix. Dat toernooi zal plaatsvinden op 13 juni in Rotterdam Ahoy. Met Wisse erbij zijn er nu zes van de acht deelnemers bekend. De andere vechters zijn Bahram Rajabzadeh, Artem Vakhitov, Michael Boapeah, Cem Caceres en Mohamed Touchassie. Zij zullen maximaal drie partijen draaien op één avond en de vechter die alle drie zijn partijen wint, wordt de nieuwe lichtzwaargewichtkampioen van Glory.

Degene die het toernooi dus wint, wordt de opvolger van Tarik Khbabez. De Marokkaans-Nederlandse vechter werd onlangs zijn titel ontnomen, omdat hij een rematch met Rajabzadeh zou hebben geweigerd. Khbabez was woest en stapt naar de rechter om zijn titel van Glory alsnog terug te kunnen krijgen. Volgens hem was het absoluut geen werkweigering en via een rechtsgang wil hij alsnog zijn gelijk krijgen. Glory gaat in ieder geval door en kiest dus in juni een nieuwe kampioen in de op een na zwaarste gewichtsklasse.

Snelle terugkeer

Voor Wisse is het wel een snelle terugkeer in de ring. Zijn partij in juni is nog geen twee maanden na zijn laatste partij van afgelopen zaterdag. Toen verloor Wisse zijn titel in het middengewicht aan Kwasi. In een bloedstollende partij wist de kampioen bij de lichtzwaargewichten Wisse te verslaan, waardoor Kwasi nu tegelijkertijd kampioen is in twee verschillende gewichtsklasses. Wisse vecht zijn komende partij dus niet op het middengewicht, maar een klasse zwaarder.

Mory Kromah

Voor zijn komende partij gaat Wisse dus in toernooivorm aan de slag. De eerste van zijn mogelijke tegenstanders kent hij al, maar er komen nog wel twee lichtzwaargewichten bij. Op dezelfde kaart op 13 juni zal ook Mory Kromah zijn titel verdedigen. Hij won zijn zwaargewichttitel bij het vorige grote toernooi en zal die titel nu verdedigen tegen Milos Cvjeticanin. De Serviër zou eigenlijk tegen Kromah vechten in de finale van het zwaargewichttoernooi, maar moest geblesseerd afhaken.