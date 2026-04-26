Kickbokser Chico Kwasi heeft geschiedenis geschreven tijdens Glory 107. De Purmerender verraste vriend en vijand door titelhouder Donovan Wisse te verslaan en is vanaf nu kampioen in twee verschillende gewichtsklassen tegelijkertijd. Dat lukte eerder alleen Alex Pereira en Robin van Roosmalen.

Wat een spetterend einde van de avond! Chico Kwasi heeft Donovan Wisse verslagen tijdens zijn debuut in de middengewichtdivisie en is de eerste kickbokser sinds Alex Pereira die twee titels binnen twee verschillende gewichtsklassen tegelijkertijd in bezit heeft. Het gevecht ging extreem gelijk op, maar vanaf de derde ronde trok Kwasi het gevecht steeds meer naar zich toe. De jury was verdeeld in zijn beslissing, in het voordeel van Kwasi.

De geschiedenis herhaalt zich tussen Horta en Osaro

Eerder won Tariq Osaro andermaal van Nico Horta. Laatstgenoemde begon erg sterk aan de wedstrijd en domineerde de ring, maar net voor het eind van de eerste ronde liep hij tegen een opstoot van Osaro aan en ging onderuit. Dat leverde hem acht tellen op. Het lukte Horta daarna niet meer om voldoende terug te doen om de knockdown te herstellen, waardoor Osaro op basis van een unanieme jurybeoordeling won.

Grote opluchting voor Cem Caceres

Na twee zware verliespartijen tegen Miloš Cvjetićanin, bewees de Turks-Nederlandse Cem Caceres zaterdag wederom zijn waarde. De 26-jarige was gedurende drie ronden dominant tegenover Sebastian Lutaniuc. Laatstgenoemde werd last minute opgeroepen voor de partij en kon zich slechts twee weken voorbereiden, daar sprak Caceres dan ook zijn bewondering voor uit na de partij.

Touchassie deelt twee knockdowns uit

Mohamed Touchassie wilde waarschijnlijk op tijd naar huis. Nadat hij in de eerste ronde even op gang moest komen tegen Jimmy Livinus Omani, ging hij in de tweede ronde flink tekeer een deelde twee knockdowns uit. Daarmee was de partij in principe al beslist. "Ik heb goed werk verricht", oordeelde hij dan ook na afloop over zichzelf.

Unanieme overwinning voor Latescu

De lichtzwaargewichten waren goed vertegenwoordigd tijdens Glory 107. In totaal stonden er liefst zes partijen binnen de gewichtsklasse op het programma. Na drie ronden waarin met vlagen mooi gevochten werd, won de 24-jarige Stefan Latescu van Iuri Fernandes op basis van een unanieme jurybeoordeling.

Nabil Khachab wint na extra ronde

Het gevecht tussen Errol Koning en Nabil Khachab ging zo gelijk op, dat de jury na drie ronden een gelijkspel noteerde. Er werd daarom een extra ronde aan het gevecht toegevoegd om het gevecht te beslissen. In de vierde ronde was het Khachab die er zijn bijnaam The Tank eer aan deed en nog de meeste energie in zijn tank had tegen de veertigjarige Koning en het gevecht uiteindelijk won. Hoewel het er tijdens de persconferentie niet heel vriendschappelijk aan toe ging, toonden de twee in de ring wel sportiviteit naar elkaar. Na het gevecht zochten ze elkaar direct op om elkaar te omhelzen.

'Zwaar gevecht'

Mohammed Hamdi debuteerde afgelopen februari in de lichtzwaargewichtdivisie en nam het zaterdag op tegen de Roemeen Alin Nechita. Het gevecht ging redelijk gelijk op, waardoor de jury verdeeld was in zijn beslissing. Uiteindelijk trok Hamdi aan het langste eind. "Het was een zwaar gevecht", reageerde hij dan ook na afloop.

Spanning loopt hoog op tussen Amine en Tavares

Mohamed Amine en Luis Tavares zorgden voor de nodige sensatie tijdens het tweede gevecht van de main card. Amine deelde in de eerste ronde een knockdown uit aan Tavares met een rake trap in zijn lever, maar vond dat waarschijnlijk nog niet genoeg, want nadat de eerste bel klonk, bleef hij doorgaan met vechten. Tavares ging daar in mee en zo duurde het gevecht ook na de eerste ronde gewoon voort. Tijdens de tweede ronde nam Tavares de overhand. In de derde voegde hij daar een knockdown aan toe, waardoor hij uiteindelijk op basis van een unanieme jurybeslissing won.

Mooi debuut voor Boutasaa

Na vijf partijen in de Superfight Series trapten debutanten Cedric Do en Mohammed Boutasaa de main card van de avond af. Vanaf de tweede ronde nam Boutasaa de overhand en domineerde de ring. Dat resulteerde in een knockdown voor de Fransman in de derde ronde. Do stond weer op en vocht de partij uit, maar de overwinning was onbetwist voor Boutasaa.

Superfight Series