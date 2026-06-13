Fans van kickboksen krijgen zaterdag bij Glory Collision 9 in Ahoy weer een heerlijk menu voorgeschoteld. De main fight liegt er niet om: zwaargewichtkampioen Mory Kromah zet zijn titel op het spel tegen Milos Cvjetićanin. De 26-jarige Kromah zit op de troon en is niet van plan op te staan.

Vorig jaar nam Rico Verhoeven afscheid van de bond Glory en ook van het kickboksen. De voormalig kampioen in het zwaargewicht richt zich nu op boksen. Kromah is de nieuwe heerser bij Glory. Zaterdag staat hij voor zijn eerste poging om zijn titel te verdedigen.

In februari veroverde hij die titel door het toernooi Last Heavyweight Standing op zijn naam te schrijven. In de finale daarvan had hij tegen Cvjetićanin moeten kickboksen, maar de Servische vechter kwam niet door de medische keuring.

Knock-out

Vorig jaar deelde hij in een gevecht met Bahram Rajabzadeh een knock-out uit met zijn knie. De beelden daarvan werden wereldwijd opgepakt. Het deed de beroemdheid van de voor Guinee vechtende Kromah veel goeds.

Tegen De Telegraaf vertelt hij: "Mijn beroemdheid is na die wedstrijd begonnen. Dat ik wereldkampioen werd, was alleen maar extra. Het was de manier waarop ik Bahram uitschakelde. En nu verdedig ik mijn eerste titel. Het kan gewoon niet beter. Deze weg stond zo voor mij geschreven. En die ben ik nu aan het bewandelen."

Standaardgevecht

Zenuwen voor de bout van zaterdag heeft hij niet. Ontzag voor Cvjeticanin ontbreekt ook. Hij zegt: "Het is voor mij een standaardgevecht. Ik win die avond en ga met de kampioensbelt naar huis. Dan heb ik mijn titel voor de eerste keer verdedigd. Dan heb ik een nieuw doel behaald."

Fight card Glory Collision 9

Superfight Series (vanaf 16.30 uur)

Andre Santos vs Lounis Saing (gewonnen door Santos)

Mehdi Ait El Hadj vs Figuereido Landman

Serkan Ozcaglayan vs Jimmy Livinus

Berjan Peposhi vs Deniz Demirkapu

Cem Caceres vs Mohammed Hamdi (kwartfinale 1 Grand Prix)

Main card (vanaf 18.30 uur)

Bahram Rajabzadeh vs Mohamed Touchassie (kwartfinale 2 Grand Prix)

Luis Tavares vs Donovan Wisse (kwartfinale 3 Grand Prix)

Michael Boapeah vs Artem Vakhitov (kwartfinale 4 Grand Prix)

Halve finale 1 Grand Prix

Halve finale 2 Grand Prix

Mesud Selimovic vs Illias Hammouche

Antonio Plazibat vs Anis Bouzid

Finale Grand Prix

Mory Kromah vs Milos Cvjeticanin (titelgevecht zwaargewicht)

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