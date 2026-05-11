Mory Kromah is voor niemand bang en vooral hongerig naar zijn volgende tegenstanders. De Nederlandse kickbokser die voor Guinee vecht, moet tijdens Glory Collision 9 tegen Milos Cvjeticanin, maar kijkt ook al verder. Hij daagt zelfs grappend Dave Roelvink uit.

Kromah is 26 en wil dus lekker volle jaren qua partijen. Dus na het verdedigen van de zwaargewichtwereldtitel tegen Cvjeticanin mag Glory of wie dan ook nieuwe uitdagers voor zijn neus zetten. "Ik heb meer geld nodig", lacht hij tegen Sportnieuws.nl in een persmoment voor Collision 9 op 13 juni in Rotterdam. "Ik heb honger en wil gewoon vechten. Ik sla geen enkele tegenstander af."

Partij tegen Dave Roelvink

Dus als de verslaggever Kromah confronteert met een 'nederlaag' tegen influencer Dave Roelvink, moet de kickbokser meteen hard lachen en is hij niet bang om de camera's te pakken en de zoon van de bekende zanger uit te dagen. "Hey Dave, ik tegen jou, kom dan!", grapt hij. "Dat gaat hij niet winnen, hij moet eerst eens durven." De eerder genoemde nederlaag was op een boksbal, waarop Roelvink een hogere score noteerde dan Kromah.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik feliciteer hem. Dave stoot hard. Maar het kickboksen is van mij, dat is wel wat anders. Een bokswedstrijd tegen Dave zou ik wel willen. Als er genoeg geld op de plank ligt, sowieso. Kom maar Dave. Moet hij wel harder trainen en terugkomen van vakantie." Geld is een grote drijfveer van Kromah om het ene gevecht na het andere aan te nemen en aan te gaan.

"Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik ben nu 26, fris en vol energie. Een carrière eindigt vaak op je 38ste, maar misschien wel eerder. Ik wil door, lekker vechten. Ik wil gewoon rijk zijn. Ik heb een moeder, een vader, familie om me heen en iedereen is blij en gezond. Dat is heel belangrijk."

Rico Verhoeven

Tot slot heeft Kromah ook nog een woordje over voor Rico Verhoeven, die drie weken voor Kromah zelf de ring instapt voor een bokspartij tegen legende Oleksandr Usyk. "Hij heeft wel grote ballen om te zeggen dat hij zo'n grote legende als Usyk knock-out gaat slaan. De heat is on. Ik verwacht toch ook wel weer wat van Rico. Hij is toch lang kampioen van Glory geweest en krijgt nu deze kans. Dat vind ik wel hard. Hij zet kickboksen in een mooi daglicht. Heel positief is dat, als het kan via kickboksen, maakt dat het voor ons ook makkelijker. Dat ze eens een keer naar ons kijken om zo'n gevecht te maken. Misschien ben ik het dan wel."

