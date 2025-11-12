Jake Paul krijgt waar hij op hoopte eind 2025: een boksgevecht. Eigenlijk zou hij deze week vechten tegen landgenoot Gervonta Davis, maar door die partij ging een streep. Nu heeft de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam alsnog een tegenstander gevonden, voor december.

Op 14 november stond de bokspartij tussen Paul en Davis gepland. Door beschuldigingen wegens mishandeling aan het adres van Davis trok Netflix de stekker uit het gevecht. "Ons plan blijft dat Jake Paul in 2025 de hoofdact wordt op Netflix. Details over een nieuwe datum, locatie en tegenstander worden gedeeld zodra deze definitief zijn", vermeldde Pauls bokspromotor Most Valuable Promotions er direct bij.

Vervolgens gonsde het van de geruchten rond Paul, die zelf zijn zinnen leek te zetten op een gevecht met voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou. Geen beginnen aan, dacht de Kameroener. Verder werden namen als Nate Diaz, Tito Rosado en Tommy Fury genoemd. Tegen laatstgenoemde leed Paul zijn enige professionele nederlaag.

Paul krijgt droomgevecht in december

Geen van die namen lijkt de volgende tegenstander van Paul te worden. Volgens Mike Coppinger van The Ring is de Amerikaan de laatste details aan het afronden met voormalig zwaargewichtkampioen Anthony Joshua. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een professionele- of oefenwedstrijd. Feit is wel dat Joshua zijn zwaarste opponent ooit zal worden.

Paul heeft zich al eerder uitgelaten over een gevecht met Joshua. "Het gaat zeker gebeuren... we gaan het ondenkbare doen en een van de grootste gevechten in de boksgeschiedenis creëren."

De 36-jarige Joshua stapte sinds september 2024 niet meer in de ring. Toen verloor hij van Daniel Dubois. Hij heeft een profrecord van 28 overwinningen (25 via knock-out) en vier nederlagen. Paul versloeg eerder in 2025 voormalig WBC-middengewichtkampioen Julio Cesar Chavez Junior.

Mogelijk drukke decembermaand Leerdam

Het is even afwachten of het gevecht er komt en wanneer het plaatsvindt. Voor Jutta Leerdam is het niet te hopen dat de bokspartij in december wordt gehouden. Dan staan immers twee World Cups én het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma. Een boksgevecht van haar vriend bijwonen zit er dan niet in. Het enige vrije weekend van Leerdam is 19, 20 en 21 december.