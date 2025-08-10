Jake Paul kondigde onlangs aan dat hij de volgende tegenstander van Anthony Joshua wil zijn. Inmiddels lijkt de 35-jarige Brit daar ook wel oren naar te hebben, zo bevestigt zijn promotor Eddie Hearn. Die laatste heeft echter zelf de nodige twijfels.

Sinds zijn overwinning op Julio Cesar Chavez Jr. is Paul op jacht naar een nieuw gevecht, waarbij Joshua de beoogde tegenstander is. Promotor Nakisa Bidarian van Most Valuable Promotions vertelde in gesprek met Sky Sports dat hij bezig was met een gevecht tussen de Amerikaanse influencer en Joshua. "Ik denk dat het gevecht absoluut kan plaatsvinden", deelde hij optimistisch. "Jake versus Joshua, het klinkt bijna Bijbels en zou op veel manieren een enorme impact hebben."

Publiciteitsstunt

Hearn nam de uitdaging van Paul in eerste instantie niet zo serieus. "Eerst dacht ik dat het een publiciteitsstunt van Jake was. Alleen nu ik met hem gesproken heb, blijkt dat niet het geval: Jake Paul denkt dat hij Anthony Joshua kan verslaan", zo vertelde de promotor aan de BBC.

Daarbij gaf de promotor ook een flinke waarschuwing. "Dit gaat een stap te ver. Wees voorzichtig met wat je wenst, want dit is niet zomaar een spelletje. Het is geen YouTube, het is geen Disney. Dit is een gevaarlijk spel."

Volgende uitdaging

Ondanks zijn waarschuwing en bedenkingen lijkt het erop dat het gevecht gaat plaatsvinden. "Paul is de meest waarschijnlijke volgende uitdagingen van Joshua", zo verklaarde Hearn, die in New York was waar hij met de promotors van Paul sprak. "Maar ik kan niet zeggen dat het een gelijkwaardig duel wordt. De hele gang van zaken is bizar en ik denk dat het extreem gevaarlijk is voor Paul."

Bardian, de promotor van Paul, is niet bezorgd, "We benaderen dit als een professioneel gevecht. Er is zeker een verschil in ervaring en ik acht de kans dat Joshua rake klappen uit kan delen aan Paul wel veel groter dan bij zijn gevecht met Mike Tyson", zo opperde hij in gesprek met de BBC.

Extra tijd

Zijn promoter hoopt wel dat Paul extra maanden de tijd neemt voordat hij het tegen Joshua opneemt. "Zo kan hij zijn kwaliteiten verbeteren om het belangrijkste wapen van Joshua onschadelijk te maken. Maar als er een kans is, moet je die soms grijpen, want anders komt die kans misschien nooit meer terug", aldus Bardian.

Het is dus nog niet officieel bevestigt dat de verloofde van Leerdam het op zal nemen tegen Joshua. Als het gebeurt, zal het gevecht waarschijnlijk plaatsvinden in 2026.