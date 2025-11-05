Nate Diaz beweert via Instagram dat hij een rematch met Jake Paul heeft geaccepteerd. De voormalig UFC-vechter verloor eerder al eens van de verloofde van Jutta Leerdam, maar hij lijkt nu een nieuwe kans te krijgen.

Paul zou oorspronkelijk tegen Gervonta Davis vechten, maar die partij werd deze week geannuleerd. The Tank wordt verdacht van ontvoering en mishandeling en daarom heeft hij zich terug moeten trekken uit de wedstrijd met Paul. Daar was de verloofde van Leerdam absoluut niet blij mee. Hij haalde in een post uit naar Davis en schold hem openlijk uit.

"Met hem samenwerken is een absolute nachtmerrie. Het onprofessionele gedrag, de bizarre verzoeken, het uren te laat komen bij opnames. Tot de talloze arrestaties en bijbehorende beschuldigingen en rechtszaken aan toe. Als je deze man steunt, steun je de meest verachtelijke zonde die een mens kan begaan. Hij is een wandelend stuk vuilnis", zo haalde Paul uit. Vervolgens lieten hij en de organisatie van de partij ook weten dat het nog altijd de bedoeling is dat Paul een grote partij voor Netflix zal vechten dit jaar.

Nate Diaz

Er moet dus een nieuwe tegenstander gevonden worden voor Paul en die lijkt inmiddels opgestaan te zijn. Op zijn Instagram heeft Nate Diaz aangekondigd dat hij een gevecht heeft geaccepteerd met daarbij een foto van hem en Jake Paul en de tekst: 'Jij bent dood'. Online zijn er lovende reacties over de rematch van de twee, want Diaz en Paul stonden al eerder met elkaar in de ring.

In augustus 2023 namen Paul en Diaz het al tegen elkaar op. Toen won de verloofde van Leerdam via een unanieme jurybeslissing. Diaz is een bekende vechter die in de UFC furore maakte. In de MMA-kooi won hij onder andere van Conor McGregor. Na zijn laatste partij met Jorge Masvidal besloot Diaz te stoppen in de MMA-organisatie, waarna hij het boksen in ging. Na zijn verloren boksdebuut tegen Paul won hij vervolgens wel van Masvidal met bokshandschoenen. De twee Amerikanen staan nu dus 1-1 tegen elkaar.

Tito Rosado

Mocht Diaz niet kunnen vechten tegen Paul, dan biedt ook Tito Rosado (ex-sparringspartner van Paul en bokscommentator) zich ook aan voor een partij. "Na het sparren vertelde ik je al dat je voetwerk lijkt op die van een moeder. Ik zag je rechterhand al van kilometers aankomen dombo. De boksfans willen een echt gevecht en dat is een gevecht met mij", zo vertelde Rosado via Instagram.