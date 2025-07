Jake Paul en zijn verloofde Jutta Leerdam zaten zaterdagavond op de eerste rij in Wembley om het gevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois te aanschouwen. Na de winst van eerstgenoemde op knock-out, greep Paul, die eerder die avond nog sprak over een gevecht tegen Anthony Joshua, zijn kans om Usyk uit te dagen. Maar boksfanaten lijken niet te zitten wachten op een gevecht tussen de twee.

Terwijl meer dan 90.000 toeschouwers zich in het Wembley-stadion opmaakten voor de rematch tussen de Oekraïner en de Brit, sprak DAZN-verslaggever Adi Oladipo met Paul. De Amerikaanse influencer sprak na zijn overwinning op voormalig wereldkampioen Julio César Chavez Jr. zijn wens uit om wereldkampioen te worden en noemde daarbij de naam van boksgrootheid Anthony Joshua als mogelijke tegenstander.

Face-off met Usyk

Oladipo vroeg zich in gesprek met Paul af "hoe realistisch" een gevecht tussen Paul en Joshua is, want "veel mensen denken dat het niet realistisch is", beaamde hij. Paul reageerde zelfverzekerd op die vraag: "Het gaat er niet om of het realistisch is. Het gaat gebeuren", zei hij. "Ik ga hem knock-out slaan, dus doe je gordel maar alvast om want ik zal voor altijd geschiedenis in het boksen schrijven."

Nog geen uur later zag Paul van dichtbij hoe de 38-jarige Oekraïner zijn elf jaar jongere tegenstander knock-out sloeg in de vijfde ronde, waarna hij vier wereldtitels in het zwaargewicht bezit. Paul, die dolgraag wereldkampioen wil worden, greep daarom direct zijn kans om de ring te betreden en een face-off met Usyk aan te gaan.

MMA-gevecht

Een video daarvan, verscheen niet veel later op zijn Instagram-account met een opmerkelijke aankondiging: "Gefeliciteerd aan een van de grootste zwaargewichten aller tijden met je enorme overwinning. Ik heb enorm veel respect voor je. Nu gaan we een MMA-wedstrijd doen voor de wereld."

'Gênant'

De Oekraïner zelf staat daar wel voor open: "Ik ben klaar om met Jake Paul te vechten volgens de MMA-regels, maar ik moet rusten", reageerde hij, zo meldt Daily Mirror. Maar boksfanaten zijn minder enthousiast over een gevecht tussen Usyk en de Amerikaan, zo bleek uit de reacties op sociale media. "Hem in dezelfde ring als Usyk laten staan is een belediging", reageerde iemand. Een ander voegde eraan toe: "Usyk vermoordt de YouTuber!"

"Behandel ons en Usyk alsjeblieft niet zo respectloos", viel een derde bij, terwijl weer een ander zei: "Dit is volslagen belachelijk. Haal Jake Paul daar weg." En een vijfde reactie luidde: "Gênant, hij zou zelfs niet in dezelfde ring als Usyk mogen staan."