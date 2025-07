Oleksandr Usyk en Daniel Dubois stonden zaterdagavond opnieuw tegenover elkaar in het Wembley-stadion te Londen. In augustus 2023 sloeg Usyk de Brit knock-out en dat scenario herhaalde zich zaterdag. Naar verwachting verdienen de twee vechters ongeveer 180 miljoen pond aan het gevecht. Wij leggen uit hoe deze prijzenpot is opgebouwd en wordt verdeeld.

De twee vechters streden zaterdagavond om vier titels in het zwaargewicht. Usyk was in het bezit van wereldtitels bij drie verschillende boksbonden: de WBA (Super), de WBO en de WBC. Hij stapte in december 2024 voor het laatst in de ring.

Vier titels in het zwaargewicht

In Saoedi-Arabië nam het Oekraïense zwaargewicht het op tegen voormalig wereldkampioen Tyson Fury. Enkele maanden daarvoor namen de twee het ook al tegen elkaar op. Toen won Usyk en nam hij alle titels over van The Gipsy King. In het Saoedische Riyad kwam de Oekraïner weer als winnaar uit de bus en hield daarom de titels.

Dubois is de houder van de IBF-titel. Die titel won hij in juni 2024 door de Kroaat Filip Hrgovic te verslaan. In september 2024 verdedigde hij die titel vervolgens tegen het beroemde zwaargewicht Anthony Joshua. In Wembley werd er zaterdag dus om alle vier de zwaargewichttitels gestreden en winnaar Usyk mag zichzelf dus de absolute kampioen in de betreffende gewichtsklasse noemen.

Prijzenpot

Naast de vier wereldtitels, wordt er ook gestreden om een flinke pot aan prijzengeld. Volgens het Spaanse Marca bedraagt de totale prijzenpot van het gevecht ongeveer 152 miljoen pond (omgerekend €175.414.503). Daarvan zal de Oekraïner het meeste verdienen: ongeveer 97,5 miljoen pond (€112.519.172). De Brit met Caribische, Nigeriaanse en Franse roots zal ongeveer 52,5 miljoen pond (€60.587.246) aan het gevecht overhouden.

Maar dat is nog niet alles, een deel van de opbrengsten zullen namelijk ook voortkomen uit de inkomsten uit de kaartverkoop en de Pay-per-Views. Daarom wordt verwacht dat alleen al het hoofdgevecht van de avond meer dan 180 miljoen pond zal opbrengen (omgerekend €207.727.701).

Fightrecord

De fightrecord tussen beide kemphanen gaat ongeveer gelijk op, alhoewel de 38-jarige Oekraïner op papier iets in het voordeel lijkt te zijn ten opzichte van de 27-jarige Brit. Usyk vocht en won 23 gevechten. Hij verloor geen enkel gevecht. Dubois vocht 24 gevechten en won daarvan 22. De andere twee partijen verloor hij. Daarentegen heeft de Brit wel een hogere knock-out ratio (21) dan de Oekraïner (14).