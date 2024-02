Jake Paul vlogt met vriendin Jutta Leerdam vanaf middenterein: 'Moet ik echt zilver laten zien?'

Jake Paul was eind januari aanwezig in de Utah Olympic Oval te Salt Lake City. De vlogger en bokser was daar om zijn vriendin Jutta Leerdam aan te moedigen tijdens de World Cup. En om te werken, want er moest een nieuwe vlog komen.

Sinds de Amerikaan Paul en de Nederlandse topschaatsster Leerdam een relatie hebben, komt de Westlandse regelmatig voor in zijn vlogs. Paul zocht haar op in Friesland, waar Leerdam woont vanwege de korte afstand tot ijstempel Thialf. En Leerdam was bijvoorbeeld rond de kerstdagen bij Paul in de VS. Ook was ze bij zijn laatste bokspartij.

Jake Paul en Jutta Leerdam

In de video, met de titel 'Jake Paul Buys Sneakers For Everyone In The Store', laat het koppeltje zien dat ze elkaar in Salt Lake City eindelijk weer zien en hartstochtelijk in elkaars armen vallen. Tijdens de World Cup mag Paul op het middenterrein bivakkeren. Hij is daar getuige van de rit waarmee Leerdam op de 1000 meter tweede werd. "Normaal win ik goud, nu moet ik een zilveren plak laten zien?", grapt Leerdam zodra ze met haar medaille aan komt zetten.

Play-offs?

In zijn praatje over deze vijfde World Cup van het seizoen laat Paul blijken dat hij nog niet helemaal weet hoe de schaatssport in elkaar steekt. "Dit kun je zo ongeveer zien als de play-offs", zegt hij, terwijl het totaal niet het karakter van een play-off had. Het was gewoon een World Cup-weekend.

Ook rept Paul helemaal niet over de enkelproblemen van Leerdam. De wereldkampioene op de 1000 meter werd in de eerste rit over 1000 meter in Salt Lake City slechts elfde, mede door de onwillige enkel. Het is maar de vraag of ze bij de WK afstanden half februari weer de titel binnen kan slepen.

Ryan Bourland

De vlog eindigt met een trainingsessie van Paul. Hij bereidt zich voor op zijn gevecht tegen Ryan Bourland, begin maart. The Problem Child heeft als doel om wereldkampioen boksen te worden. Dit gevecht is slechts een tussenhalte. "Nog 24 dagen, ik ben er klaar voor om te eten", aldus Paul.