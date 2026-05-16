De 16-jarige dochter van boksicoon Tyson Fury is zaterdag getrouwd. Ze is nu niet meer Venezuela Fury maar Venezuela Price ,want haar echtgenoot heet Noah Price (19). Op Isle of Man vond een grootse ceremonie plaats, waarbij Venezuela in een erg opvallende outfit verscheen.

In september 2025 werd de dochter van meervoudig kampioen in het zwaargewicht Tyson Fury 16 jaar, en bij die gelegenheid ging Noah Price op zijn knietjes. Zijn cadeau was een huwelijksaanzoek. Venezuela achtte zich helemaal klaar voor trouwen en haar ouders waren beide voorstanders van haar move.

De twee jonge geliefden zetten dus vaart achter hun plannen, want acht maanden na het aanzoek is de huwelijksring ingeruild voor een trouwring. Op Isle of Man mogen personen van 16 jaar trouwen als hun voogden (in dit geval haar ouders) toestemming geven.

Crocs

De bruid arriveerde bij de kerk in een auto van het merk Bentley, waarin ook Tyson Fury had plaatsgenomen. Camera's waren in volle getalen aanwezig, want het hele gebeuren wordt verwerkt in de realityserie omtrent de familie Fury op Netflix: At Home with the Furys. Venezuela droeg een jurk van 15 meter lang. Daaronder droeg ze opmerkelijk genoeg lichtgewicht plastic schoenen van het merk Crocs. Niet per se de beste match voor een bruidsjurk, zullen modekenners zeggen.

Op Instagram heeft ze haar naam inmiddels aangepast naar Venezuela Price. Maar verder is ze op Instagram nog inactief. Er staat dan ook nog een hoop te gebeuren rondom het feest. Na de ceremonie gaan genodigden naar een hotel, waar volgens Britse media een optreden komt van popartiest Peter Andre.

John Fury is er niet

Tommy Fury is trouwens niet aanwezig bij het hele gebeuren. De jongere broer van Tyson Fury heeft volgens de krant Mirror zijn bedenkingen bij het huwelijk. Zijn vader John Fury is daar erg duidelijk over. Hij zei in de realityshow dat wat hem betreft Venezuela nog niet volwassen genoeg is voor deze stap in zijn leven. "Ze zijn nog kinderen, zij is nog een baby", riep hij uit.

— Sun Sport (@SunSport) May 16, 2026

Tommy Fury heeft overigens gevochten tegen Jake Paul, de boksende vriend van topschaatsster Jutta Leerdam. In februari 2023 stapten ze voor acht ronden de ring in, in Saudi-Arabië. Fury werd uitgeroepen tot winnaar.

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) May 16, 2026

