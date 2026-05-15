De dochter van bokskampioen Tyson Fury staat op het punt te gaan trouwen. Best opmerkelijk, want Venezuela Fury werd op de dag van haar 16e verjaardag ten huwelijk gevraagd en is ook nu nog minderjarig. Tyson en zijn partner Paris vinden het prachtig en gaan flink uitpakken voor het huwelijksfeest rondom Venezuela en haar aanstaande man Noah Price. Opa Fury is tegenstander van het hele circus.

Het feest staat gepland voor deze zaterdag. Op social media heeft Venezuela Fury al wat zaken prijsgegeven over wat er gaat gebeuren. Maar ook zonder die beelden kan iedereen uittekenen dat het een extravagant mega-evenement wordt. Zo kennen we zwaargewicht Tyson Fury immers: dat is geen ingetogen kerel die het graag sober houdt.

Zigeneurs

Daarnaast heeft de famile Fury een realityserie op Netflx, At Home With The Furys, waarin de voorbereidingen ook de revue passeren. Laatst pakte Venezuela bijvoorbeeld een cadeau uit, een kostbare vaas, waarna moeder Paris zei: "Dat is erg zigeuner-achtig, het is prachtig". Tyson Fury staat zich voor op zijn zigeuner-achtergrond. Zijn bijnaam is dan ook The Gypsy King.

John Fury

John Fury, de 60-jarige opa van Venezuela, is de enige die vindt dat het allemaal wel een onsje minder kan. Hij heeft openlijk kritiek geleverd op de huwelijksplannen. In de realityserie zegt hij tegen zijn zoons Tyson en Tommy: "Het zijn nog kinderen! Ik vind haar niet volwassen genoeg om iets zoals dit te doen. Ze is nog een baby!" Wat hem betreft zou een vijftienjarige sowieso nog geen partner moeten hebben.

Moeder Paris ziet het anders, wat niet heel gek is, gezien ze zelf op haar 17e verloofd raakte met Tyson Fury. Bij This Morning zei ze: "Venezuela is zo volwassen voor haar leeftijd. Ze heeft in zo korte tijd zoveel gedaan, gewoon vanwege de persoon die ze is. Ze heeft zes jongere broers en zussen. Ze hielp bij het opvoeden van hen. Ik kan dat niet ontkennen. Ik weet dat ze jong is, maar ze heeft een persoon gevonden waarvan ze houdt. Als ze gelukkig is, dan zal ik haar steunen."

Isle of Man

Dan nu de grote vraag: hoezo kan een Engelse meid van 16 jaar trouwen? De familie heeft de ceremonie echter niet gepland op Engels grondgebied, maar op Isle of Man. Dat is een eiland in de Ierse zee dat geldt als Brits Kroonbezit en daarmee geen onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Een persoon van 16 jaar mag daar trouwen als er toestemming is van de familie.

