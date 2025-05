Nederlandse UFC-sensatie Reinier De Ridder slaagt voor test tegen toptalent en daagt groot kampioen uit

Reinier de Ridder is met vlag en wimpel geslaagd voor een grote test. De enige actieve Nederlander in de UFC moest het in de nacht van zaterdag op zondag opnemen tegen toptalent Bo Nickal en wist hem al in de weede ronde met een knock-out te verslaan.

De Ridder had zijn eerste twee gevechten bij UFC tegen Gerald Meerschaert en Kevin Holland al overtuigend gewonnen, maar dit weekend stond er een vechter van een ander kaliber tegenover hem. Hij moest het opnemen tegen Nickal, die in de Verenigde Staten wordt gezien als 'The Next Big Thing'. De 29-jarige Amerikaan vocht voor zijn duel tegen De Ridder zeven partijen en wist ze allemaal te winnen. Vier daarvan waren bij de UFC.

Spectaculaire KO

De Ridder liet in aanloop van de partij tegen deze site al weten dat hij niet erg onder de indruk was van zijn tegenstander en die uitspraken maakte hij volledig waar. Hij had vooraf aangegeven dat de twee waarschijnlijk veel op de grond zouden zijn te vinden, maar de Amerikaan zorgde ervoor dat ze lange tijd bleven staan.

Nickal maakte er halverwege de eerste ronde toch een grondgevecht van, maar dat haalde weinig uit. De Ridder gooide er in de tweede ronde een schepje bovenop en had zijn tegenstander waar hij hem hebben wilde. De Nederlander deelde klap na klap uit en maakte met een keiharde knie tegen het lichaam op spectaculaire wijze een einde aan het gevecht. Het is voor De Ridder de twintigste zege uit zijn loopbaan.

De Ridder daagt groot kampioen uit

Hoewel De Ridder al niet zo onder de indruk was van zijn tegenstander was hij na het gevecht enigszins verbaasd over hoe makkelijk hij wist te winnen: "Ja, ik was een beetje verrast. Ik merkte tijdens de partij al snel dat hij het moeilijker kreeg. Toen dacht ik pak hem met mijn knie en toen was het al gebeurd."

Voor de partij vertelde hij dat een spectaculaire finish tegen Nickal hem zou helpen om al snel om de UFC-titel te mogen vechten en De Ridder maakte dus zeker reclame voor zichzelf. Hij daagde na afloop nog niet de titelhouder uit, maar wel voormalig kampioen Sean Strickland: "Dit is de beste Amerikaanse worstelaar die jullie hebben, dus geef me nu maar de beste striker. Strickland, jij bent de volgende, kom maar op!"