Nederlandse UFC-sensatie Reinier de Ridder staat voor grote test: 'Misschien stomp ik hem er gewoon uit'

Reinier de Ridder staat opnieuw voor een grote test. De enige actieve Nederlander in de UFC neemt het in de nacht van zaterdag op zondag op tegen Amerikaans supertalent Bo Nickal. Een confrontatie tussen twee grapplers met een compleet andere achtergrond: jiu-jitsu versus worstelen. “Zijn grappling is oké tegen zwakke tegenstanders, maar ik zit op een ander niveau.” Sportnieuws.nl sprak met De Ridder in de aanloop naar UFC Des Moines.

Na zijn laatste overwinning vloog hij terug naar huis, maar dat duurde niet lang. “We hebben nog geprobeerd om short notice een partij te regelen, een week later al. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Tegen wie, zeg ik maar even niet – ik denk niet dat dat netjes is. Maar het was wel een leuke, goede tegenstander.”

'Superzwaar'

Die pauze had ook fysieke gevolgen. “In die periode heb ik ook veel gegeten, was ineens superzwaar. Daarna ben ik gewoon weer fanatiek gaan trainen, heb thuis getraind, les gegeven, tijd met de kindjes doorgebracht. Maar al met al was ik maar vier, vijf weken thuis. Toen ben ik weer naar Florida gegaan.”

Bo Nickal

Bo Nickal wordt door Amerikaanse media gezien als ‘The Next Big Thing’ in de UFC. Maar Reinier is niet onder de indruk. “Hij heeft nog geen grote namen verslagen. Natuurlijk, zijn worstelen is goed. Maar jiu jitsu is wat anders. Er zijn gewoon niet genoeg uren in een dag om in te halen wat ik in al die jaren heb opgebouwd. En als ik 15 minuten met hem heb… dan ga ik zijn nek vinden.”

Dat het publiek misschien liever knock-outs ziet dan grondwerk, daar ligt hij niet wakker van. “Misschien stomp ik hem er gewoon uit. Zou kunnen.”

Uitsluitend een grondgevecht?

Opvallend genoeg was er vooraf al overeenstemming over het strijdtoneel van beide ‘grapplers’. “In een interview zei ik: niemand wil ons zien striken, laten we naar de grond gaan. En Bo heeft in een ander interview aangegeven daarmee akkoord te gaan”

Toch verwacht De Ridder dat Nickal in de kooi alsnog afwijkt. "Ja, ben benieuwd hoe hij de partij ingaat. In zijn vorige partij tegen Paul Craig bleef hij alleen maar staan, veel gebokst, weg cirkelen. Dat was logisch, want Craig kan niet bijzonder goed striken. De partij daarvoor ging hij wel meer worstelen, maar ook tegen iemand die niet goed kon worstelen. "We gaan het zien, maar ik ga druk zetten, hem pijn doen en hem naar de grond trekken."

'Ontploft' door UFC

Hoewel Reinier kampioen was in twee divisies bij ONE Championship, lijkt zijn échte erkenning pas in de UFC gekomen. “UFC, vriend. Niks is te vergelijken daarmee. Dat zal ook altijd zo blijven. In Azië was het allemaal groots en spectaculair, maar het werd in Nederland iets minder opgepikt. En dan in één keer ontploft de Nederlandse media. Nu leeft het hier wel echt, dat is bijzonder.”

De Ridder is inmiddels geen onbekende meer in Nederland. “Als ik gewoon de stad inloop, komen mensen naar me toe om een foto te maken. Dat heb ik echt nog nooit zo meegemaakt. Dus dat was wel bijzonder.”

Hij voelt geen extra druk als enige Nederlander in de UFC. “Nee, helemaal niet. Het is juist leuk dat mensen naar me toe komen, veel positieve energie, leuke berichten. We krijgen heel veel leuke berichten, heel veel leuke mailtjes en shit. Maar ik weet ook: als ik het verpest, dan is het ook zo weer klaar. Dus ik probeer ervan te genieten, en heb er alles aan gedaan qua training.”

'Spectaculair finishen'

De Ridder wil zijn actieve ritme behouden. “Dit wordt m’n derde partij in een half jaar. Als ik zonder schade win, wil ik deze zomer weer vechten. Nog eentje winnen, en dan wil ik die titleshot. Als ik Bo spectaculair weet te finishen, dan denk ik dat ik daar heel dichtbij kom.”

Over een mogelijke UFC-titelkans versus een event in Nederland is hij duidelijk: “Hopelijk tegelijk. Maar als ik Bo spectaculair finish, dan is het nog eentje, en daarna is het titleshot, denk ik. Dus wie weet. In Nederland zou prachtig zijn. Het liefst met een walkout samen met Vjèze Fur, Hef en Sticks".

De Ridder sluit af met een boodschap aan zijn Nederlandse supporters. “Ik zie niet alles, maar ik hoor dat er veel steun is. Superbedankt voor alle positieve vibes”.