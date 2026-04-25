Een van de langst zittende UFC-vechters ligt zwaar onder vuur. Tim Means, al twaalf jaar actief in de organisatie, werd deze week gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. De 42-jarige Amerikaan verscheen vrijdag voor het eerst voor de rechter.

Volgens de Amerikaanse krant Albuquerque Journal werd Means eerder deze maand al opgepakt nadat de politie een melding ontving van een fysieke confrontatie. Het telefoontje was afkomstig van zijn eigen dochter, die verklaarde dat zij en haar vader ruzie hadden gekregen over huishoudelijke taken.

Huishoudelijk geweld

De situatie zou snel zijn geëscaleerd. Means zou zijn dochter met zijn hoofd tegen haar neus hebben gestoten. Vervolgens zou hij haar bij de nek hebben gegrepen op een manier die op wurging leek en haar tegen het aanrecht hebben gedrukt. Daarna gooide hij naar verluidt een aardappel naar haar en raakte haar daarmee in het gezicht. Toen zij zich verzette, sloeg Means haar volgens de aanklacht met een gesloten vuist in het gezicht.

De politie constateerde bij aankomst zichtbare verwondingen. In de aanklacht staat beschreven dat er handafdrukken en roodheid op de nek van het slachtoffer zaten, wat wees op wurging. Daarnaast was er bloed in en om haar neus en waren er meerdere rode vlekken in haar gezicht zichtbaar.

Lange UFC-carrière

Means is momenteel aangeklaagd voor één ernstig geval van kindermishandeling. De 42-jarige veteraan is met twaalf jaar dienst een van de langst zittende vechters in de UFC-geschiedenis. De Amerikaan uit Albuquerque, New Mexico, bouwde in die periode een indrukwekkend palmares op in de weltergewichtklasse en stond bekend als een gevaarlijke en veelzijdige vechter met 35 overwinningen op zijn naam.

Zijn laatste jaren in de organisatie verliepen moeizamer. Means led in 2024 zijn tweede opeenvolgende verlies in de UFC, toen hij in de eerste ronde via submission werd verslagen door Court McGee. Daarvoor verloor hij ook al van Ramiz Brahimaj. De vraag is nu of zijn UFC-carrière, die toch al op zijn einde liep, door de juridische problemen definitief een einde kent.