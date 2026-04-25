Het is weer tijd voor Glory. Zaterdagavond stappen wereldkampioen Donovan Wisse en Chico Kwasi in de ring voor een titelgevecht in het middelgewicht. Lees hieronder waar je naar Glory 107 kunt kijken.

Oorspronkelijk zou publiekstrekker Bahram Rajabzadeh in Rotterdam tegen de titelhouder vechten. Maar eind maart werd bekend dat de Iran geboren Azerbeidzjaanse vechter geblesseerd was. Dus moest de organisatie van Glory Kickboxing in allerijl een vervanger vinden. Dat werd de nu onder Surinaamse vlag uitkomende Kwasi.

Vertrouwen bij Chico Kwasi

Kwasi is momenteel kampioen in het weltergewicht en kan zich in een bijzonder rijtje scharen. Het lukte eerder alleen Robin van Roosmalen en Alex Pereira om in twee verschillende gewichtsklassen wereldkampioen te zijn. "Ik heb alles te winnen, natuurlijk heb ik ook wel iets te verliezen, want ik wil gewoon dubbel kampioen worden", sprak Kwasi op het perspraatje vrijdag. "Dus als ik verlies, dan verlies ik die kans."

De Surinamer is underdog, maar die rol bevalt hem wel. "Ik leef voor dit soort momenten: dat niemand in me gelooft en dat het me toch lukt. Het is me bijna altijd gelukt." Zijn laatste partij, bij Glory Collision 8, verloor hij echter van Teodor Hristov.

Titelverdediger Wisse

Donovan Wisse is degene die zijn wereldtitel op het spel zet. Eigenlijk zou hij tegen Rajabzadeh vechten in het lichtzwaargewicht, dus moest hij nog even flink afvallen. "Lichamelijk en mentaal doet dat veel met je", verklaarde Wisse. Desondanks is hij vol vertrouwen. De dubbelslag van Kwasi verwacht hij dan ook niet. "Daar hoef je niks over te vragen, want dat gaat toch niet gebeuren", lachte hij.

Waar kijk je naar Glory 107?

Zaterdagavond is het tijd voor Glory 107. Dat is voor Nederlandse fans sinds begin 2026 te zien bij KIJK. Via een zogeheten pay-per-view kunnen liefhebbers naar de kickboksavond kijken. De main card start om 20.00 uur en kost 19,99 euro. Vechtsporticonen Remy Bonjasky en Melvin Manhoef zullen de analyse doen, de presentatie is in handen van Mark Schaaf.

