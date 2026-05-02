Rico Verhoeven deelt drie weken voor zijn titelgevecht tegen Oleksandr Usyk een opmerkelijke update vanuit zijn trainingskamp. De Nederlandse kickbokskampioen, die zich opmaakt voor zijn eerste professionele bokswedstrijd, laat zien dat de voorbereiding er flink inhakt.

"Het lijkt alsof ik make-up draag, maar ik zit vol blauwe plekken", vertelt Verhoeven in een video op zijn Instagram. "Het lichaam ook. Het voelt alsof ik overreden ben door een truck, om eerlijk te zijn. Het is veel geweest, het is een hel geweest." Toch klinkt er ook opluchting door in zijn woorden. "Ik steek zoveel werk erin, maar het begint te lonen. Dat is goed."

De blauwe plekken zijn het bewijs van een intensieve voorbereiding waarbij Verhoeven flink wordt aangepakt in het sparren. Dat is ook nodig, want naast de fysieke conditie is het op gewicht komen een belangrijk onderdeel van zijn trainingskamp. Verhoeven woog zich voor de camera en de teller stopte op 125,1 kilogram, een teken dat hij goed op schema ligt. "Oh, nice. Let's go. Dat is goed nieuws", reageerde hij zichtbaar opgelucht.

Boksen tegen wereldkampioen

Op 23 mei neemt Verhoeven het nabij de beroemde piramides in Egypte op tegen de nog altijd ongeslagen wereldkampioen Usyk. Het is een gevecht dat de hele vechtsportwereld in zijn greep houdt. Verhoeven zou aanvankelijk eerst tegen Anthony Joshua in de ring stappen, maar die plannen gingen niet door nadat Joshua betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk. Zo schuift de kickbokskampioen direct door naar het absolute topniveau van het boksen.

Voor Verhoeven is het een unieke stap. De meervoudig wereldkampioen kickboksen is buiten de sport ook bekend als acteur en zakenman, maar nu richt hij al zijn pijlen op de boksring. "We gaan geschiedenis schrijven bij de piramides", besluit een vastberaden Verhoeven.

i Rico Verhoeven is flink toegetakeld tijdens zijn training. ©Instagram

Twijfels rond Rico Verhoeven

Niet iedereen gelooft in een Nederlandse stunt. Kersverse Glory-kampioen Chico Kwasi verwacht dat Usyk aan het langste eind trekt. "Ik vind het heel vet dat Rico het opneemt tegen Usyk. Hij gaat goed verdienen, dus dat is ook heel vet", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Maar Kwasi plaatst ook kanttekeningen. "Het is eigenlijk een beetje gek dat een kickbokser meteen om de wereldtitel mag boksen. Het is echt een heel andere sport. Vergelijk het met tennis en badminton. Dat lijkt ook op elkaar, maar is totaal anders." Toch sluit Kwasi een verrassing niet volledig uit. "Rico heeft een kans, tuurlijk. Het is een gevecht van mens tegen mens. Maar Usyk wint. Dat denk ik echt."