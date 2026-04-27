Artem Vakhitov zit sinds zijn verloren titelgevecht tegen Rico Verhoeven zonder partij, maar dat betekent niet dat hij stilzit. Vakhitov helpt op dit moment Cyril Gane voor zijn titelpartij tegen Alex Pereira op de White House card van de UFC.

Vakhitov heeft een hele geschiedenis in Glory, maar na een aantal jaar afwezigheid vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne dook hij vorig jaar weer op in de organisatie. En op wat voor manier. Vakhitov mocht het direct tegen Rico Verhoeven op gaan nemen voor de titel in het zwaargewicht. Dat lukte niet, want de Rus ging ten onder tegen The King of Kickboxing. Achteraf bleek Vakhitov de laatste tegenstander van Verhoeven te zijn geweest, want niet veel later verliet hij de promotie.

Waar Verhoeven zijn droom achterna gaat in het boksen, slaat Vakhitov een andere weg in. De Rus is op trainingsbeelden te zien tijdens een training met de Franse MMA-vecht Cyril Gane. De oud-interim-kampioen bij de zwaargewichten mag tijdens de UFC White House Card in juni voor de zwaargewichttitel vechten tegen Pereira. Om te trainen heeft hij Vakhitov in laten vliegen. En dat lijkt geen slechte keuze.

Vakhitov is namelijk de laatste man die Pereira wist te verslaan in Glory. De eerste partij wist de Braziliaanse knokker nog te winnen, maar in de tweede partij was het Vakhitov die als kampioen in het licht zwaargewicht aan het langste eind trok. Niet veel later maakte Pereira de overstap naar de UFC, vocht hij een rivaliteit uit met Israel Adesanya en werd hij kampioen in het middelgewicht en licht zwaargewicht. Nu mag de Braziliaan dus op voor de zwaargewichttitel. Wint Pereira die, dan is hij de eerste UFC-vechter ooit die drie titels in drie verschillende gewichtsklasses pakt.

Ook is Vakhitov niet de eerste Glory-vechter die Gane in laat vliegen. Onlangs trainde de Fransman ook met Mory Kromah. Hij is de opvolger van Rico Verhoeven als zwaargewichtkampioen nadat hij het Last Heavyweight Standing-toernooi won. Vakhitov doet binnenkort mee aan zo'n zelfde achtmanstoernooi bij Glory, maar dan in het licht zwaargewicht.