Rico Verhoeven was vrijdag jarig en dat betekent cadeaus. Van zijn verloofde Naomy van Beem kreeg de 37-jarige vechtsporter een bijzonder presentje. Naast kleding kreeg Verhoeven ook een inspirerend boek.

Verhoeven vierde vrijdag zijn 37e verjaardag met een mooie post op zijn Instagram. De vechter deelde een hoop foto's van vroeger in een video. Later veranderde hij in een jongeren versie van zichzelf en sprak hij zichzelf met motiverende woorden toe. Onder de post feliciteerden onder andere sporters als Robert Doornbos (ex-coureur) en Kjeld Nuis (olympisch schaatser) hem met zijn verjaardag.

Ook Van Beem kwam met een post op Instagram voor haar jarige verloofde. "Dit jaar vieren we het een beetje anders, met iets groots dat eraan komt", doelt Van Beem op de bokspartij met Oleksandr Usyk eind mei. "En ik wil dat je weet hoe ontzettend trots ik op je ben….op je kracht, je focus en alles wat je erin stopt. Vandaag vieren we het klein en intiem, precies zoals het past bij waar je nu staat", vertelt de verloofde van Verhoeven, die ook laat weten dat ze 'dankbaar' voor de vechter is en alles wat ze met hem kan delen.

Cadeautjes

De Instagram-post van Van Beem was echter niet het enige cadeau voor Verhoeven. Ook had ze fysiek nog wat cadeaus. Zo laat Verhoeven op zijn Instagram-story zien dat hij een mooie set kleding van zijn verloofde heeft gekregen, maar dat is niet het enige. Ook is de vechter getrakteerd op het boek Can't Hurt Mevan de bekende Amerikaan David Goggins.

David Goggins

Goggins is in Amerika een bekende motivator en een gepensioneerd Navy SEAL. Hij voltooide meer dan zeventig ultra-afstandraces en heeft bijna veertien miljoen volgers op zijn Instagram. Goggins inspireert mensen om een gezondere levensstijl te ontwikkelen en alles uit zichzelf te halen. Dat doet hij door middel van lezingen, maar nu ook met zijn boek. Daarnaast werkt hij ook als noodhulptechnicus en bosbrandweerman.