Rico Verhoeven viert vrijdag zijn verjaardag. De vechter mag 37 kaarsjes uitblazen en viert dat op Instagram met een aantal bijzondere beelden uit zijn leven.

Verhoeven deelt op zijn 37e verjaardag een video waarop hij achter een taart zit met een kaarsje en zijn nieuwe leeftijd erop. De knokker laat in de video ook een paar prachtige afbeeldingen van zijn leven zien. Zo toont Verhoeven foto's met sporthelden Max Verstappen en Mike Tyson, maar ook met zijn in februari overleden moeder en zijn in 2017 overleden vader.

Vervolgens verandert Verhoeven in een versie van zichzelf als kind en spreekt hij de jonge Verhoeven toe. "Ik hoop dat je je altijd zult herinneren hoe goed en speciaal je bent. Hoe veel liefde er wel niet in je zit en hoe belangrijk je bent voor deze wereld", deelt Verhoeven prachtige woorden.

Nieuwe uitdaging

Het 37e levensjaar van Verhoeven zal symbool staan voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière. De Brabantse vechter staat op 23 mei voor zijn tweede bokswedstrijd. Dat doet Verhoeven direct voor de wereldtitel tegen de ongenaakbare kampioen Oleksandr Usyk. De wedstrijd wordt gehouden tussen de piramides van Gyza in Egypte. Bij winst is Verhoeven kickbokslegende ook kampioen in het boksen.

Mooie felicitaties

Onder zijn post reageren verschillende bekenden uit de topsportwereld met felicitaties. Zo feliciteren oud-coureur Robert Doornbos en olympisch schaatser Kjeld Nuis de vechter met zijn verjaardag. De mooiste felicitatie komt echter van Verhoeven zijn verloofde Naomy van Beem.

Via een Instagram-post vertelt Van Beem dat er voor Verhoeven dit jaar geen taart inzit op zijn verjaardag. "Dit jaar vieren we het een beetje anders, met iets groots dat eraan komt", doelt Van Beem op de partij met Usyk. "En ik wil dat je weet hoe ontzettend trots ik op je ben….op je kracht, je focus en alles wat je erin stopt. Vandaag vieren we het klein en intiem, precies zoals het past bij waar je nu staat", vertelt de verloofde van Verhoeven, die ook laat weten dat ze 'dankbaar' voor de vechter is en alles wat ze met hem kan delen.