Nog een week en dan is het zo ver: op 23 mei stapt voormalig wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven de ring in om te boksen tegen de onbetwiste wereldkampioen Oleksandr Usyk. Dat de Oekraïner voor velen de favoriet lijkt doet Verhoeven weinig. De Nederlander is ervan overtuigd de wereld versteld te zullen laten staan van zijn bokskunsten en heeft alvast besloten ook na de clash tegen Usyk verder te zullen gaan met boksen.

In aanloop naar misschien wel het grootste gevecht ooit in zijn leven, onderging Verhoeven een vragenvuur bij DAZN, de streamingsdienst die het gevecht tussen hem en Usyk zal uitzenden. Het Nederlandse zwaargewicht kreeg een aantal stellingen voorgeschoteld die hij kon beantwoorden met ja of nee. Daar had Verhoeven weinig moeite mee. Op alle stellingen die hij kreeg voorgelegd hoefde hij nauwelijks een seconde na te denken.

Zo liet de Nederlander weten dat hij boksen niet makkelijker vindt dan kickboksen, maar wel van plan te zijn door te zullen gaan met boksen na het gevecht tegen Usyk. Eerder werd Verhoeven meermaals gelinkt aan een toekomst binnen Mixed Martial Arts (MMA), maar dat lijkt dus voorlopig niet op zijn planning te staan. Bij Vandaag Inside liet hij weten zelfs een lucratieve deal voor een MMA-partij tegen Francis Ngannou te hebben afgeslagen.

Bescheiden

Hoewel Verhoeven ruim tien jaar ongenaakbaar was bij Glory, toont hij zich nog altijd even bescheiden door te stellen dat het niet aan hem is om te beoordelen of hij de goat (greatest of all time) is. En hoewel Verhoeven verwacht dat het gevecht met Usyk zwaarder zal worden dan alle kickbokspartijen die hij ooit gehad heeft, is hij niet zenuwachtig om het op te nemen tegen de onbetwiste bokskampioen. Op de vraag of hij nerveus is om het tegen Usyk op te nemen hoeft hij geen seconde na te denken voor hij 'nee' antwoordt.

Aangekomen in Egypte

Verhoeven is inmiddels gearriveerd in Egypte, waar hij het over precies een week bij de piramides van Gizeh zal opnemen tegen de Oekraïner. De Nederlander heeft alvast een bezoekje gebracht aan de plek waar het spektakel te wachten staat. Op Instagram deelt hij beelden waarop te zien is dat hij in een golfkarretje langs de plek rijdt waar hij volgende week de ring in stapt.

