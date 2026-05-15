Rico Verhoeven verrast altijd! Jarenlang domineerde hij als kickbokser bij Glory, tussendoor organiseerde hij Hit It!, en hij timmert aan de weg als acteur. En nu? Nu gaat hij boksen tegen Usyk. En stel je weet niet wie dit is? Even in de spiegel kijken. Hij is olympisch kampioen, wereldkampioen, versloeg Tyson Fury en Anthony Joshua en is volgens velen één van de beste boksers van deze generatie. Kortom: Rico begint in het boksen niet onderaan de ladder, maar meteen bovenaan de piramide.

Over piramides gesproken.. het decor voor dit gevecht is minstens zo opvallend als de affiche zelf. Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk vechten namelijk letterlijk bij de wereldberoemde piramides van Gizeh in Egypte. Het crossover-gevecht tussen de koning van het kickboksen en de Oekraïense bokslegende komt uit de koker van de Arabische miljardair en promoter Turki Al-Sheikh, de man die de afgelopen jaren met Riyadh Season de bokswereld volledig naar zijn hand zette.

Vechten tussen de farao’s

Grote namen, bizarre locaties en vooral: gigantische bedragen. Zo zaten achter de eerdere clashes tussen Usyk en Tyson Fury ook al de geldstromen van Al-Sheikh, waarbij naar verluidt richting de 170 miljoen euro aan prijzengeld werd verdeeld. Het evenement in Egypte wordt geproduceerd samen met Matchroom Boxing en Riyadh Season. De setting midden tussen de eeuwenoude piramides moet vooral zorgen voor beelden die de hele wereld overgaan.

Aftikken bij DAZN

En dan DAZN. De vaste lezer van deze column kent de streamingdienst al van het WK voor clubs in Amerika, waar het platform volop inzet op mondiale sportrechten en pay-per-view evenementen. Maar de echte kenner denkt nu natuurlijk: wacht eens even.. DAZN zendt óók Glory uit. En daar zit mogelijk een interessante link in de totstandkoming van dit gevecht. Want hoewel Rico nu de overstap maakt richting de bokswereld, kennen de betrokken partijen elkaar achter de schermen natuurlijk al langer.

Dat maakt het in ieder geval aannemelijker dat een gevecht van dit formaat sneller van idee naar werkelijkheid kon groeien. Wil je kijken? Dan kun je bij DAZN aftikken. Voor ongeveer 25 euro zit je vanaf de bank gewoon eerste rang. Daarmee volgt ook dit gevecht het model dat we steeds vaker zien bij mondiale sportevents: groots geproduceerd, wereldwijd gedistribueerd en direct afgerekend via pay-per-view.

Volle tribunes verkopen beter

Vlieg je toch naar Egypte? Dan kun je zomaar verrast worden door de ticketprijzen. Want voor een wereldtitelgevecht bij de piramides van Gizeh zijn die opvallend betaalbaar. Volgens verschillende ticketplatformen beginnen kaarten rond de 45 à 50 euro en zit je voor ongeveer 120 tot 130 euro al op premium plekken dichtbij de ring. Natuurlijk.. daar komt dan nog wel ‘even’ een vlucht richting Caïro, een hotel en wat zonnebrand bovenop.

Maar toch is dat een trend die je vaker ziet in de sportwereld. Media-deals en regiopromotie wegen steeds zwaarder mee en tellen uiteindelijk harder door op de begroting dan ticketing alleen. Sterker nog: volle tribunes zijn inmiddels bijna een vereiste om juist die grotere commerciële elementen te laten slagen. Want hoe spectaculair de setting ook is, lege stoeltjes blijven lege stoeltjes. Het oog wil ook wat.

The transporter presents...

Tot slot: gaat Verhoeven zelf eigenlijk iets verdienen? Reken maar. Exacte bedragen zijn niet bevestigd, maar duidelijk is wel dat we inmiddels in een totaal andere categorie zitten dan de Glory-jaren van Verhoeven, waar het ging om bedragen in de honderdduizenden euro’s per partij. Rond eerdere gevechten van Usyk tegen Tyson Fury gingen bedragen van tientallen miljoenen dollars over tafel, met totale prijzenpotten die richting de 150 tot zelfs 190 miljoen dollar gingen. Rico maakt zich sowieso op voor een financiële knock-out, kunnen we stellen. Helemaal omdat Verhoeven zelf al liet weten dat hij voor dit gevecht zelfs een Netflix-deal heeft laten schieten.

Over Hollywood gesproken.. mogelijk moet Verhoeven straks nog wel een kleine commissie overmaken naar acteur Jason Statham. Volgens Verhoeven was het namelijk de acteur die het eerste balletje voor dit gevecht opgooide. Soms begint een wereldtitelgevecht blijkbaar gewoon met een appje van The Transporter.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.

