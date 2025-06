Rico Verhoeven heeft zijn Glory-wereldtitel met succes verdedigt. Hij was gedurende vijf rondes veel te sterk voor Artem Vakhitov. De Nederlandse vechtersbaas wordt voor de dertiende keer wereldkampioen bij Glory. Zijn verloofde is trots.

Het prestigieuze honderdste event van Glory moest een grootst event worden. Maar een echt spannend wereldtitelgevecht werd het niet. De Russische tegenstander van Verhoeven leek de uitstekende conditie van de Nederlander maar lastig bij te kunnen houden.

De 36-jarige Rotterdammer is sinds 2014 wereldkampioen bij Glory. Hij is bijna 17 kilo zwaarder dan Vakhitov, die vooral naam heeft gemaakt bij lichtzwaargewichten. En dat was te zien. Verhoeven deelde 150 meer trappen en klappen uit dan zijn tegenstander, die had besloten om passief te vechten. Veel bezoekers in de zaal van Rotterdam Ahoy hadden liever gezien dat Verhoeven voor een knock-out was gegaan.

Wereldkampioen Rico Verhoeven zegt 'sorry' tegen ontevreden fans na titelgevecht: 'Iedereen mag een mening hebben' Kickbokser Rico Verhoeven verdedigde zaterdagavond zijn heavyweight-wereldtitel tijdens Glory 100. Maar niet alle fans in Rotterdam Ahoy genoten van zijn zege op de Rus Artem Vakhitov. "Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd", aldus de Nederlander.

'Schaakspel'

Het kon Verhoeven weinig schelen. "Ik ben er ook vooral voor mezelf", zei Verhoeven op de persconferentie. "Maar ik ben er ook voor de fans. Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd. Maar ik kan er niet zo veel mee." De Nederlandse vechtersbaas zag het duel als een 'schaakspel'. "Sorry als ik jullie niet het gevecht heb gegeven waarop jullie hoopten. Maar dit was een schaakwedstrijd op het hoogste niveau."

Dit is de verloofde van Rico Verhoeven: Naomy van Beem, succesvolle personal trainer en influencer Rico Verhoeven stapt ooit in het huwelijksbootje met Naomy van Beem, zijn tweede liefde. Deze sportieve blondine veroverde het hart van Nederlands succesvolste kickbokser en in juli 2024 vroeg hij haar ten huwelijk. Maar wie is de toekomstige vrouw van Verhoeven eigenlijk?

Verloofde

De verloofde van Verhoeven beleefde het gevecht van dichtbij. Naomy van Beem deelde mooie woorden over de vechter in haar Instagram Stories. 'Belachelijk trots', schreef ze bij een ingezoomde foto van het koppel en de gouden kampioensgordel.

Verhoeven vroeg Van Beem in juli 2024 ten huwelijk. Het lijkt dan ook een goede match te zijn. Hun liefde werd bekend in 2021, amper een jaar na zijn scheiding met toenmalige vrouw Jacky Duchenne. Ze is sportief en heeft haar eigen fitnessbedrijf: NVB Fitness. De naam verklapt het al deels, maar ze geeft personal training. Ook heeft ze haar eigen app met voeding- en trainingsschema's en verkoopt ze voedingssupplementen en -snacks.