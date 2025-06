Kickbokser Rico Verhoeven verdedigde zaterdag voor de dertiende keer zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory. Dat deed hij bij de jubileumeditie in Rotterdam Ahoy tegen de Rus Artem Vakhitov. Het levert niet alleen een belt op voor Verhoeven, maar ook heel wat prijzengeld.

De onbetwiste wereldkampioen is inmiddels 36 jaar en heeft nog voor anderhalf jaar een contract bij Glory. Buiten het kickboksen is hij behoorlijk bedrijvig, als acteur, ondernemer en influencer. Kortom: inkomsten genoeg.

Glory 100 | Rico Verhoeven overtuigend kampioen, trieste aftocht Jamal Ben Saddik met akelige blessure Rico Verhoeven heeft zijn titel voor de dertiende keer met succes verdedigd bij Glory. De wereldkampioen was gedurende vijf rondes veel te sterk voor Artem Vakhitov. Jamal Ben Saddik en Bahram Rajabzadeh kregen beiden een knock-out om hun oren en liggen uit het prestigieuze toernooi Last Heavyweight Standing.

Prijzengeld Glory 100

Maar veruit het meeste geld verdient Verhoeven nog bij Glory. Hij is hét gezicht van de vechtsportorganisatie en wordt daar ook naar betaald. Verhoeven krijgt naar verluidt 200.000 euro voor reguliere gevechten. Maar tegen Vakhitov staat zijn titel op het spel, waardoor het prijzengeld stijgt. De Nederlandse kickbokser verdient een half miljoen euro, en daar komen nog bonussen bovenop. Kassa dus voor Verhoeven.

Rico Verhoeven voor veertiende keer overtuigend wereldkampioen bij Glory: 'Waarom wil iedereen dat ik stop?'' Rico Verhoeven heeft zijn titel voor de dertiende keer met succes verdedigd bij Glory. The King Of Kickboxing was duidelijk te sterk voor Artem Vakhitov. De Rus kreeg het zichtbaar steeds zwaarder naar mate het gevecht vorderde. Verhoeven wist daar met zijn uitstekende uithoudingsvermogen wel raad mee.

Dat geld kan Verhoeven ook goed gebruiken, want hij heeft heel wat zaken lopen. Vorig jaar vroeg de kickbokser zijn vriendin Naomy van Beem ten huwelijk. Die trouwdag gaat dus geld kosten. Verder is het koppel bezig met de renovatie van hun droomhuis, wat natuurlijk ook behoorlijk aantikt.

Zijn gevecht met Vakhitov is voorlopig zijn laatste ook nog niet. "Ik doe dit nog steeds met liefde en passie. Ik wil er een mooie show van maken. Ooit wil ik als wereldkampioen afscheid van deze mooie sport nemen", verzekerde Verhoeven vrijdag op de persconferentie.

Dit is het gewicht van Artem Vakhitov, de tegenstander van Rico Verhoeven bij Glory 100 Het is bijna tijd voor het veelbesproken titelgevecht van Rico Verhoeven tegen de Rus Artem Vakhitov. Zaterdagavond staan beide kickboksers tegenover elkaar bij - jubileumeditie - Glory 100. In aanloop naar de partij ging het veel over het verschil in gewicht. Maar wat weegt de Rus eigenlijk? Dat lees je hieronder.

Prijzengeld Last Heavyweight Standing

Verhoeven vs. Vakhitov was natuurlijk hét hoogtepunt in Ahoy, maar er wordt nog veel meer gevochten. Er stonden nog drie titelgevechten op het programma, plus de zwaargewichten die over zijn gebleven in de Last Heavyweight Standing komen in actie. Onder anderen Jamal Ben Saddik en publiekslieveling Bahram Rajabzadeh doen dat ook niet gratis.

Prijzengeld Glory Last Heavyweight Standing | Zwaargewichten strijden om dikke vette bonus Het is tijd voor Glory Last Heavyweight Standing. Zaterdagavond begint in Rotterdam Ahoy het zwaargewichttoernooi, dat wordt uitgesmeerd over vijf avonden. De vechters strijden niet alleen om de titel, maar ook nog om een heerlijke bonus.

Jamal Ben Saddik

Ben Saddik stond uiteindelijk niet meer dan twee minuten in de ring. Daarna moest hij opgeven vanwege een blessure aan zijn scheenbeen. De arts vond het onverantwoord om door te vechten. Dus ging de winst al in de eerste ronde naar Sofian Laïdouni.