Sterk deelnemersveld voor Eindhoven Box Cup: van wereldkampioenen tot olympiërs

In Hotel Van der Valk Eindhoven begint zaterdag de Eindhoven Box Cup. Vanuit heel de wereld komen de beste boksers naar Brabant om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen óf zich ervoor te plaatsen.

Zaterdagmiddag om 14:00 uur start de achtste editie van grootste olympische boksevenement van de Europa. Uit zo'n 26 landen zijn boksers naar Eindhoven gekomen. Volgens de organisatie staat er een behoorlijk sterk deelnemersveld.

TeamNL

Ook TeamNL is van de partij en verschijnt met een sterke line-up bij de Eindhoven Box Cup. Namens Nederland boksen onder anderen Stan Bertens, Luna Beeloo en Chelsey Heijnen (zesvoudig Nederlands kampioen en al geplaatst voor Parijs), Gradus Kraus (zilver EK) en Maud van der Toorn (Wereldkampioen). De laatste twee krijgen in Eindhoven ook nog de kans om zich te plaatsen voor de Spelen.

Stichting Noble Art of Boxing organiseert samen met de Nederlandse Boksbond en NOC*NSF de Eindhoven Box Cup. Het is het enige olympische toernooi in Nederland en tevens de grootste van Europa. Voor veel internationale boksers dé ideale route naar de Olympische Spelen in Parijs.

Buitenlandse deelnemers

Verder doen ook veel internationale kampioenen en medaillewinnaars mee van continentale- en wereldkampioenschappen. Zoals: Misheelt Battumur (Mongolië), Aider Abduraimov (Oekraïne), Nelvie Tiafack (Duitsland), Kevin Lebowski (foto, Duitsland), Beatriz Ferreira (Brazilië, wereldkampioen), Imane Khalif (Algerije, wereldkampioen) en Harry Garside (Australië).

Ook sturen Oekraïne, Duitsland, Cuba, USA, Engeland, Mozambique, Canada, Zwitserland, Ierland, België, Singapore, Portugal, Italië, Brazilië, Spanje, Duitsland en Australië hun nationale selectie naar Eindhoven.

Programma Eindhoven Box Cup

Zaterdag 18 mei Wedstrijden van 14.00 - 22.00 uur Zondag 19 mei Halve finale wedstrijden van 14.00 – 22.00 uur Maandag 20 mei Finale wedstrijden van 14.00 – 20.00 uur

De finaledag van de Eindhoven Boxing Cup wordt gestreamd op Sportnieuws.nl.