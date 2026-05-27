Jake Paul heeft al tijden niet meer gevochten vanwege de gebroken kaak die hij opliep in zijn partij met Anthony Joshua. Vervolgens kondigde hij toch de hoop aan om ooit weer te vechten. Nu blijkt dat hij zijn zinnen heeft gezet op een specifieke tegenstander, die ook in verband wordt gebracht met Rico Verhoeven.

Er heerste lange tijd onzekerheid over de carrière van Jake Paul als vechter. Na zijn pijnlijke kaakbreuk, die hij opliep tegen Anthony Joshua, was het nog maar zeer de vraag of hij ooit zou terugkeren in de ring. Enkele maanden later kondigde hij plots aan toch weer terug te willen keren als bokser, en daarnaast ook om ooit een uitstapje te maken naar de MMA. Daar heeft hij zijn zinnen gezet op een gevecht met een hele grote bokser. Ook droomt hij met zijn bond om een gevecht van Rico Verhoeven te organiseren.

Gedroomd gevecht van Rico Verhoeven

Ondanks de metalen platen in zijn kaak zou Paul het maar wat graag willen opnemen tegen MMA-kampioen Francis Ngannou. Dat vertelde zijn zakenpartner Nakisa Bidarian, van hun gezamenlijke organisatie Most Valuable Promotions (MVP), in gesprek met Sky Sports. "Ik denk dat hij Ngannou ziet als iemand die erg krachtig is, maar erg traag en met platte voeten, en die niet goed kan bewegen", aldus Bidarian. "Op dat gevecht heeft hij zijn zinnen gezet."

Maar voor Paul zal het nog wel even duren voordat hij terugkeert. Daardoor heeft de bond alle hoop dat Rico Verhoeven de degens kruist tegen de beresterke Ngannou. "Sinds zaterdag hebben we al meermaals vrij duidelijk gemaakt, zowel ik als Jake, dat we Ngannou graag tegen Verhoeven willen laten vechten", meent Bidarian. "We zitten nu in de beginfase van de gesprekken. Dat is nog steeds een grote wens van ons."

Terugkeer Jake Paul

Paul hoopt eerst op een rematch tegen Tommy Fury, waartegen hij in een episch duel verloor na een split decision. Toch moet zijn kaak eerst volledig genezen. "Het gaat erom dat hij weer gaat sparren en kijkt hoe hij reageert op de impact. Zodra hij weer een volle klap krijgt, zien we wel weer verder."

"Het plan is dat hij eind dit jaar, eind november tot half december, weer terug is. Daar ligt onze focus. Daar bouwt ons team op voort", besluit Bidarian. Als het even meezit voor de organisatie dan zal Verhoeven de volgende blikvanger zijn. Zowel de MVP als Paul toonde zich de afgelopen dagen al een groot fan van de Brabander, en waren het absoluut niet eens met de scheidsrechterlijke beslissing die het duel abrupt eindigde.

